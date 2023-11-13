Экс-нардеп Виталий Чепинога поделился с "Телеграфом" мнением о том, нужен ли нам такой мир и такая победа

В начале был Залужный. Так сказано в "писаниях". В частности, в писаниях британского влиятельного еженедельника "The Economist". И Валерий Залужный сказал "Экономисту", что украинско-российская война зашла в стратегический тупик. Фронт стабилизировался, то есть ни одна из сторон не имеет ни ресурсов, ни возможности, чтобы что-то кардинально на этом фронте изменить. На горизонте – затяжная и изнурительная окопная война в стиле молодого Эрнста Юнгера.

Еще была статья в "Time" с "уставшим и злым" президентом Зеленским.

Затем был визит государственного секретаря Энтони Блинкена в Турцию и была версия о якобы подготовке переговоров в Стамбуле о прекращении огня в формате Умеров-Шойгу.

А затем был бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен с идеей вступления Украины в НАТО в пределах территорий, которые она удержит на момент возможного прекращения активных боевых действий.

И в завершение еще было интервью президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором он сказал, что следующий месяц в украинско-российском противостоянии – решающий.

А сегодня руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отбыл в Вашингтон на встречу с советником президента США Джейком Салливаном.

Если сложить вместе все эти слухи и события, то можно предположить, что в мире началась подготовка к реализации сценария для Украины "НАТО в обмен на территории".

Насколько реален такой сценарий? Сможет ли Украина его принять? Будет ли это справедливо? Каковы последствия реализации такого сценария? И главное, нужен ли нам такой мир и такая победа?

Прежде всего, необходимо отметить, что ситуация для вступления Украины в НАТО в нынешних условиях, мягко говоря, не простая. Еще никогда в НАТО не принимали страну, которая находится в состоянии войны и почти пятая часть территории которой находится под оккупацией. Как при таких условиях быть с 5-й статьей НАТО? А если после формального вступления в Альянс, на Киев или Харьков снова полетят российские "кинжалы" и "калибры"? Каков будет ответ блока? Как определить статус оккупированных территорий? И что сказать украинцам, которые там живут?

В самом деле, войну трудно нести на своих плечах. И Украине, и миру. Каждый день гибнут люди, каждый день Украина получает разрушения. Растет усталость обывателя от "чужой" войны в западных странах. В США приближаются президентские выборы, которые неизвестно чем завершатся, в Конгрессе господствуют трамписты-антиукраинцы, до сих пор неизвестно, как эти тенденции преодолеть.

В то же время Россия, вопреки нашим ожиданиям, не врезала дуба от санкций, а научилась их обходить. Она проводит так называемую скрытую мобилизацию и сейчас фактически имеет полумиллионную армию. Россия все еще производит новые ракеты, строит заводы по выпуску "шахедов", завозит снаряды из Северной Кореи.

Процитирую Тараса Прохасько из его статьи на "Збруче": "Россию разгромить невозможно. Это уже понятно. Она руководствуется совершенно другой шкалой ценностей. В той шкале нет переживания смирения, нет никаких аргументов для того, чтобы капитулировать"… Далее Тарас Прохасько говорит о другой нашей победе: "Небывалой победой является то, что Украина удержалась в первые часы, недели, месяцы, проявив похвальное желание быть. Не соглашаясь с тем, что после первого немного длительного периода бытия собой можно саму себя потерять".

И это действительно победа. Победа ментального, мировоззренческого характера, которую мы еще не научились достойно ценить. Но проблема в том, что большинство граждан Украины ждут другой победы. Более земной и прозаической. Той, какую они видели в кино. С трезубцем над разрушенным Кремлем и Путиным на скамье подсудимых военного трибунала.

Главная проблема всех сценариев "замирения" – поразительное несоответствие народных надежд и ожиданий тому, что на сегодняшний день может предложить реальная политика.

А реальная политика может (при определенных условиях и обстоятельствах) предложить НАТО. Мир без формальной победы (именно такой сценарий предлагал Европе во время Первой мировой войны президент США Вудро Вильсон).

Конечно, все можно объяснить и разрулить. И подобный прецедент в истории уже был. В 1955 году в НАТО приняли Федеративную Республику Германию (ФРГ), без Германской Демократической Республики (ГДР), то есть половину страны. И небо не упало на землю. Правда, в то время Германия ни с кем не воевала.

Кроме того, как обещает вышеупомянутый Расмуссен: "План частичного членства Украины не будет символизировать замораживание конфликта, но будет означать решимость предупредить Россию о том, что она не может помешать Украине присоединиться к западному оборонному альянсу".

Всё это так. Но мне очень трудно представить, как потерю украинских территорий власти смогут провозгласить победой? Народу очень долго обещали выход на границы 1991 года и отдых в Коктебеле ближайшим летом. И я уж не вспоминаю о таких "абстрактных" вещах, как месть, возмездие, справедливость, репарации. Общественный запрос на эти ожидания и ценности в Украине очень высок.