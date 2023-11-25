Глава Центра исследований социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе объяснил для "Телеграфа", как Пекин показывает свое влияние на москву

Интересным аспектом в ракурсе российско-украинской войны стало появление 22 ноября путина на виртуальном саммите "Большой двадцатки". Нужно отметить, что до этого, после февраля 2022 года, он пропустил два таких саммита. А теперь вдруг выполз из тьмы. Зачем?

Анализ российских и мировых СМИ показывает, что основной месседж, который путин вынес в мировое информационное пространство, это якобы готовность рф к переговорам с Украиной, желание урегулировать конфликт "мирным путем" и обвинение Киева в нежелании такого урегулирования.

То, что именно сейчас путин решил влить подобное "миротворчество" в уши лидерам крупнейших мировых экономик, говорит о каких-то процессах, в рф или геополитике, которые заставляют его буквально просить у Запада перемирия. Ведь, по сути, весь его месседж свелся к заявлению: "Мы готовы. Заставьте Киев".

Это – признак момента слабости страны-агрессора. И нам нужно пользоваться этим моментом и ни в коем случае не идти на поводу у путина, не удовлетворять его желание о паузе в конфликте.

Опять же, если рф просит переговоры, это не значит, что она реально хочет разрешения конфликта на справедливой или хотя бы компромиссной основе. Мы уже имели опыт переговоров с ней на Минской площадке. Они длились восемь лет – и ни к чему не привели. Как участник тех переговоров я утверждаю: рф никогда и не стремилась к окончанию конфликта на Донбассе. Она разговаривала исключительно языком ультиматумов. И сейчас она тоже не собирается уходить с оккупированных территорий. Ей нужна лишь пауза – чтобы решить возникшие проблемы.

Возможно, это нехватка вооружений, возможно, человеческого ресурса, поскольку путин не может позволить себе накануне президентских выборов в марте-2024 объявить новую волну мобилизации. Что бы то ни было, но именно сейчас обнажилась ахиллесова пята страны-агрессора, которую он пытается прикрыть стремлением к мирным переговорам.

Многие обратили внимание, что этот виртуальный саммит пропустили лидеры Китая и США.

Не думаю, что Си отказался от участия в нем из-за присутствия путина. Скорее всего, причиной стала напряженность в отношениях Китая и Индии – хозяйки саммита. Но с другой стороны, это может говорить и о том, что лидеры США и КНР уже знали, что путин будет демонстрировать стремление к миру, поскольку договорились об этом во время встречи 15 ноября в Сан-Франциско. Ведь после этих переговоров было официально заявлено, что на них обсуждался и вопрос российско-украинской войны.

Впрочем, я ни на грамм не допускаю, что Китай хочет урегулирования этой войны на справедливой основе – когда переговорам предшествует вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины. Если Си и обещал Байдену повлиять на путина с целью окончания конфликта, то, скорее всего, появление российского диктатора в образе миротворца на G20 – это просто формальное выполнение такой договоренности и демонстрация Пекином своего влияния на москву.