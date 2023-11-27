Бывший народный депутат Украины, журналист и блогер проанализировал массированную атаку дронов на Киев

В ночь на 25 ноября произошла самая масштабная, с начала войны, атака "шахедов" на Киев. Воздушная тревога длилась всего шесть часов. И хотя силы противовоздушной обороны сбили 74 из 75 (!) вражеских беспилотников и одну ракету, социальные сети наполнились скептицизмом относительно зимних перспектив Украины.

Активизировались сетевые прорицатели, пророки, прогнозисты и эксперты с рождения.

Люди пишут, что "это только начало", что "завтра будет баллистика", что Россия накопила много ракет, "они добьют нашу экономику и критическую инфраструктуру" и т.д. Как правило, у людей, пишущих подобное, нет никакой эксклюзивной информации, инсайдов или доступа к закрытым источникам. Они это пишут "просто так", по собственным "заводским настройкам". Кроме того, эти люди ничего не предлагают. Это просто "плач Ярославны", как отдельная разновидность коммуникативного искусства.

И в этом большая угроза социальных сетей для человеческой психики. Часто мы ищем в соцсетях какой-то объективной правды, но вместо этого только считываем чужие настроения, имеющие исключительно субъективный характер и никак не сопоставимые с действительностью. Грубо говоря, мы склонны иногда в чьей-то абстиненции видеть аналитику и видения.

Человеку трудно возвращаться к психологическому и бытовому дискомфорту. Мы помним первые дни вторжения, зимний блэкаут в прошлом году, шум электрогенераторов, стигматы от налобных фонариков, бесконечный вой сирен. Нам не хочется, чтобы это было снова.

И тем самым, как это ни парадоксально, мы и помогаем врагу достичь цели своих атак. Посеять уныние и пессимизм, убить надежду, загнать в глубокую депрессию – это главная цель российской агрессии. Потому что разрушенные надежды иногда еще хуже, чем разрушенные электростанции.

Вместо того чтобы сесть и жаловаться на свою беду и отсутствие перспектив, иногда стоит оглянуться назад, и увидеть тот путь, который мы прошли за эти почти два года великой войны.

Нам никто не давал ни малейшего шанса, никто не верил в нашу победу, в то, что мы выстоим против такого сильного врага. Мы сами себя удивили. Мы вдруг стали народом, стали нацией. Мы заговорили на украинском. Мы наконец-то прочитали Винниченко, Нечуя-Левицкого, Волнового, Домонтовича и Подмогильного, все то, что стоило прочитать и понять еще тридцать лет назад. Мы изгоняем из наших храмов московских попов. Мы выбросили на помойку чужие и не нужные нам памятники. Мы полюбили наш флаг, наш гимн, наши вышитые рубашки. Мы наконец узнали о Марии Приймаченко и Екатерине Белокур. Мы постигаем Григория Сковороду и Юрия Шереха. Мы научились производить окопные свечи и плести маскировочные сетки. Наши женщины знают, чем "Стугна" отличается от "Ивы". Наши дети играют в Бандеру и Довбуша, а не в "красных партизан". Мы донатим, мы отправляем посылки "на ноль", мы собираем на язычки и пикапы, мы разбираемся в политических раскладах всех европейских стран, мы скучаем, мы находим в себе силы шутить, мы – живем жизнь. Это совершенно новый опыт. Можно сказать, что мы бы полностью обошлись без такого опыта, но это именно то, что дает силы жить, дает тот импульс, которого должно хватить на целые десятилетия.

За эти два года мы прошли такой путь, на который, при нормальных условиях, понадобилось бы сто или больше. И это путь вверх, а не вниз.

Я уже не говорю о Вооруженных Силах Украины, которые, безусловно, являются одними из лучших в мире. Те силы, которые наводят ужас на врага. Те силы, которые освобождают наши территории, проводят беспрецедентные спецоперации на земле и море, глубоко на враждебной территории. Те силы, которые невозможно остановить.

Надо ценить это, нужно уважать самих себя, нужно любить себя и свое достоинство, свою гордость, свою несокрушимость.

Прошлой зимой, когда Киев каждый вечер погружался в блэкаутную тьму, включал генераторы, я иногда ловил себя на мысли, что наш город очень похож на то, что я уже где-то видел, но никак не могу вспомнить где именно. И потом вдруг понял: на Лондон времен второй Мировой войны... Конечно, я никогда не видел того Лондона. Но в книгах и кинофильмах, в воспоминаниях и мемуарах тех времен, я часто видел такую же невероятную солидарность людей, взаимопомощь и уважение, как стало в моем Киеве.

Когда летели к нам российские ракеты в прошлом году, и еще не было понятно направление атаки, одна женщина написала в фейсбуке: "Пусть бы лучше на нас, на Киев, мы по крайней мере лучше всего защищены ПВО"… Я называю это "киевством" — отдельной уникальной разновидностью самопожертвования, благородства и гордости. И речь здесь не только о Киеве и киевлянах, но и о Харькове, Львове, Одессе, Херсоне, Николаеве…

Мы платим большую цену, но мы и обретаем большие ценности.

Конечно, легкой победы не будет, ее и не может быть, потому что против нас стоит сильный и коварный враг. Враг, который принялся нас уничтожить, сломать, убить. Но он просчитался этот враг, потому что не принял во внимание наш главный ресурс – вековое влечение к свободе, к праву жить на своей родной земле. И ни один враг с этим ничего не сделает.

Психолог и писатель Виктор Франкл, которому выпало пережить Вторую мировую в концлагере "Аушвиц", писал: "Первыми ломались те, кто верил, что скоро все закончится. После них – те, кто не верил, что это когда-нибудь закончится. Выжили те, кто фокусировался на своих действиях, без ожиданий о том, что может или не может произойти.

Мы идем по этому же пути. Не будет легкой победы, но не будет бесконечной войны. Мы выстоим, одолеем и победим!

Мы с вами живем на Земле, где война продолжалась почти всегда. Через наши территории прошли почти все захватчики в мировой истории. Эти полвека относительной мирной жизни, в которой выпало жить моему поколению, скорее исключение из правил, а не традиция.

Но именно на этой Земле и на этой территории нашли свою погибель не менее пяти "возрастных" империй. Преодолим и шестую. Мы были, есть и будем!

Я сейчас пишу этот текст, рано утром, еще темно на улице, и у меня нет ни света, ни интернета. Но не из-за вражеской атаки, а из-за непогоды, наверное, где-то ветром оборвало электросети…

Но настанет день, взойдет солнце, появится свет. Так всегда бывает!

Держимся!