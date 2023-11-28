Историк и публицист считает, что россию ждет очередной авторитарный поворот и она будет не в состоянии снова напасть на Украину

Иногда, бывает, так накатывает на меня тактический пессимизм, что выплескивается в ФБ. Простите, постараюсь так не делать)

А в стратегической перспективе я остаюсь оптимистом и вот почему. Вся нынешняя мощь России возведена на трех фундаментах:

1. Советское наследие: территория с ресурсами, немалое население, инфраструктура, купленные на Западе профессора и президенты и, самое главное, множество оружия для мировой войны.

2. Деньги со времен нефтяного дождя 1999-2008 гг., просто заоблачные деньги.

3. Путинский политический режим тоталитарной мобилизации.

Так вот, по результатам этой войны, когда и чем бы она ни завершилась, Россия потеряет 2 из 3 своих столбов силы.

Российская промышленность больше никогда не сможет наштамповать столько танков и ракет, сколько могла советская, а старые запасы когда-то все равно иссякнут или окончательно сгниют.

Российские нефть и газ навсегда потеряли богатый и емкий европейский рынок, так что даже если санкции будут сняты, все равно торговля с Китаем и Индией не принесет Кремлю сверхприбылей. И обратно в Европу Россию уже не пустят США.

Население России уже никогда не будет столь многочисленным, как раньше — успехи империи и СССР в бесконечных войнах в немалой степени обязаны неисчерпаемым человеческим ресурсам. Более того, изменения в российской этноконфессиодемографии будут провоцировать серьезные внутренние конфликты.

Да, Россия может снова испытать очередной авторитарный поворот в будущем, но без старого оружия и без денег на новое она уже не будет представлять такой угрозы, как в 2022-м.

Может быть, нынешняя война не станет последней. Возможно, нам придется еще раз воевать за окончательное освобождение Донбасса, если в этот раз мы не осилим. Но я уверен, что поход россиян на Киев в 2022 году был последним в истории и в будущем такого точно не повторится.