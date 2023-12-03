Военно-политический обозреватель Александр Коваленко о стратегии рф в войне против Украины и необходимых контрмерах

"Ни шагу назад!" либо "Наступление любой ценой!"

Очевидно, что именно эти два принципа легли с нынешнюю стратегию валерия герасимова в Украине и практически полностью копируют маниакальный подход к ведению боевых действий генералом Жуковым.

Советский мясник не ценил людских жизней и достигал целей благодаря именно этим двум принципам и валерий герасимов, похоже, обеспокоен лаврами Жукова и всячески хочет их примерить на себя.

Наша цель, обыграть российских маньяков, в их "игре на убой".

Источник: Telegram-канал Александра Коваленко.