Стратегия россиян в Украине копирует подход Жукова, наша цель – обыграть маньяков - Александр Коваленко
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Военно-политический обозреватель Александр Коваленко о стратегии рф в войне против Украины и необходимых контрмерах
"Ни шагу назад!" либо "Наступление любой ценой!"
Очевидно, что именно эти два принципа легли с нынешнюю стратегию валерия герасимова в Украине и практически полностью копируют маниакальный подход к ведению боевых действий генералом Жуковым.
Советский мясник не ценил людских жизней и достигал целей благодаря именно этим двум принципам и валерий герасимов, похоже, обеспокоен лаврами Жукова и всячески хочет их примерить на себя.
Наша цель, обыграть российских маньяков, в их "игре на убой".
Источник: Telegram-канал Александра Коваленко.
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