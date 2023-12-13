Военный обозреватель и главный редактор "Апострофа" дал совет украинцам на время нынешних воздушных тревог

Немного о баллистических ракетах.

Хотя я стараюсь никому ничего не рекомендовать, здесь возьму на себя такую смелость.

Учитывая вторые, в течение последних двух суток ночные обстрелы столицы баллистическими ракетами, я бы предложил тем, кто это прочтет, хотя бы отодвинуть кровати от окон. И это может спасти вашу жизнь и здоровье.

Еще раз подчеркиваю как человек, который немного понимает ПВО, главная опасность баллистики — это сверхвысокая скорость ракеты, которая не оставляет много времени на реакцию. Момент запуска и момент появления такой ракеты над Киевом разделяют две-три минуты.

Следовательно, даже воздушную тревогу не всегда успевают объявить.

В таких условиях, когда у вас в запасе две-три минуты, у вас нет никаких шансов добраться до укрытия. Ведь не нужно забывать, что на дворе еще и ночь, зима, а вам нужно проснуться, осознать, что происходит, одеться, одеть детей, выбежать на улицу, найти укрытие. Скорее всего вас разбудит уже серия взрывов, когда даже в туалет выбегать уже поздно.

Да, наша ПВО (Героям слава!) пока не ошибается, но может и ошибиться. Вероятность поражения одной цели одной ракетой даже для современных ЗРК – всего 0,8-0,9, где единица – это 100%. То есть даже 10% – это уже опасная вероятность. Не стоит забывать, что 8 из 8 сбитых ракет – это отличная работа ПВО. Однако 6 или 7 сбитых ракет — учитывая особенности боевой работы и ТТХ вооружения — это тоже хорошо. Но при этом одна не сбитая ракета где-то упадет…

Поэтому хотя бы отодвиньте кровати от окон. Если взрывная волна высадит оконные стекла, как это произошло в Днепровском районе столицы, то вас, по крайней мере, не порежет стеклом.

Конечно, это не отменяет необходимости бежать в укрытие, если конечно Вы уверены, что успеете туда попасть… Потому что оказаться на улице под обломками сбитой ракеты — тоже не того…

Держимся.