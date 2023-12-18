Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин рассказал, почему миру нельзя оставлять Украину без поддержки

Максим Жорин, украинский офицер, заместитель командира 3-й ОШБр, на своем канале озвучил довольно простую, но вместе с тем важную мысль, которая, несмотря на свою простоту, не всегда всем очевидна. Вот его заявление полностью:

"Все вопросы о нехватке боеприпасов, дефиците снарядов и т.д. еще раз должны донести до всех одну единственную мысль — мы можем рассчитывать только на собственные силы. А не строить все планы на будущее, рассчитывая, что нам всегда будут помогать.

Не будут и не должны. У каждого государства есть свои проблемы и приоритеты. И дальше проблем у всех будет только больше. Поэтому вполне логично, что помощь от Запада будет сокращаться, а большинство наших нужд нам придется закрывать самостоятельно".

Все верно, лаконично и четко. Мир всегда работал только так, и только так будет работать и впредь. Но я добавлю один момент — по моему мнению, поддержка Украины по-прежнему продолжает обслуживать как национальный интерес США, так и Великобритании. Помощь от них должна идти не потому что они что-то должны Украине (никто никому ничего не должен в нашем мире, если нет прямых союзнических договоренностей, и то, даже в таких случаях история знает уйму примеров на**алова), а потому что победа России не сулит ничего хорошего тому мироустройству, которое долгое время США и Великобритания выстраивали.

Любая цивилизация, как и любой социум — грош ему цена, если они не в состоянии себя защитить. Украина ведет не просто войну за независимость, а за право сохранения наследия героической эпохи минувших столетий. Если Украина проиграет и восторжествуют деспотии Азии, вся эта ось Ирана, РФ, КНР, КНДР, то не только украинцам, а и другим будет уготовлен страшный, уродливый мир серости, крови и де*ьма. Именно поэтому Украину нельзя ни в коем случае оставлять одну на один с этим кошмаром с востока, который она храбро встретила грудью в полномасштабном вторжении 24 февраля 22 года, и продолжает образцово его бить, даже будучи в тяжелейших, максимально незавидных условиях.

Наша моральная миссия, тех, кто обладает хоть небольшим голосом в информационном пространстве — постоянно подсвечивать это, напоминать, бить в набат, кричать, подчеркивать, требовать. Не давать Украину выдавить из этого самого информационного пространства. Не позволять людям забывать, что Украина все еще стоит, дерется, бьет в ответ, и что нельзя ее ни в коем случае оставлять одну.

Источник: пост Левина в Telegram