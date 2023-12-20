Украинский бизнесмен и блогер проанализировал слова Владимира Зеленского о производстве миллиона дронов в 2024 году

Немного арифметики.

"Миллион дронов" — это, конечно, красивое число, все как любит наш президент, но оно не выглядит настолько фантастическим, как внезапный миллиард деревьев.

Мы не знаем, какие именно дроны имелись в виду, подозреваю, что абстрактные, но учитывая, что fpv сейчас в тренде, будем в качестве базы считать их.

Количество

Миллион дронов в год — это примерно 83 тысячи в месяц.

Один из производителей месяц назад утверждал, что импортирует 20-30 тысяч комплектов для fpv-дронов, а ведь есть и другие импортеры.

(АПД. Министр стратпромышлености сообщил, что в декабре производится больше 50 тысяч fpv)

То есть мы и сейчас не так уж далеки от цели.

Другое дело, что я встречал мнения, что нам нужно 100-200 тысяч fpv-дронов в месяц. А это больше миллиона.

Так что тут нужно не падать в обморок от числа с кучей ноликов, а задаться вопросом, достаточно ли его.

Деньги

Не так давно произошло перераспределение "военного ПДФО", который забрали у местных органов власти и частично отдали "на дроны".

Держспецзвʼязок за 4-й квартал 2023 года должен получить 13 млрд гривен на дроны, а в 2024 году — более 43 млрд.

В сумме 56 млрд гривен или примерно 1.5 млрд долларов.

Когда и какие дроны сможет получить эта организация, тоже загадка, но денежки есть, давайте прикинем.

Среднепотолочная цена на "простой" fpv — около 500 долларов. Со временем они будут усложняться и дорожать, но пока возьмем это тоже красивое число.

На миллион "простых" fpv нужно 500 миллионов долларов, а в бюджете есть 1.5 миллиарда. Хватает.

Итого

Миллион не выглядит безумным количеством, и деньги под него тоже есть. Другой вопрос — насколько качественно и быстро эти деньги превратятся в дроны, и как они будут оснащены.

Дроны — неотъемлемая часть войн будущего, которое для нас, к сожалению, слилось с настоящим. Сейчас проблема не только в том, чтобы наштамповать количество, а чтобы на постоянной основе создать в войсках структурные подразделения, готовые к эффективному применению дронов, и наладить их регулярное, прогнозируемое снабжение.

Наше качество должно бить российское количество.

Источник: Telegram-канал Романа Шрайка.