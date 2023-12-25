Телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк специально для "Телеграфа" рассказал, каким был 2023 год для Украины

Не претендуя на исчерпывающую и объективность, укажу на 10 самых больших побед и поражений в 2023 году.

Победы/достижения:

1. Украина официально приглашена в ЕС. Прошло более 9 лет с марта 2014 г., когда было подписано Соглашение об ассоциации с ЕС. Страны Европы (особенно – Германия) стабильно оказывают финансовую и военную поддержку Украине.

2. Украинские военные в результате контрнаступления освободили некоторые населенные пункты в Запорожской и Донецкой областях. Также они захватили плацдарм на левом берегу Херсонской области, в районе села Крынки, и крепко его удерживают.

3. Украинские военно-морские силы вытеснили российский из северо-западной акватории Черного моря.

4. Это позволило наладить работу украинских портов на Черном море. Таким образом страна сняла российскую блокаду по торговле зерном, рудой и другой продукцией.

5. Страны Запада создали "самолетную коалицию", и предоставят Украине самолеты F-16.

6. Украинские политики договорились не проводить выборы до конца войны. Это абсолютно положительный факт, откладывающий политическую борьбу до окончания борьбы с внешним врагом.

7. Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" попал в шорт-лист Оскара-2024 сразу в двух категориях: "Лучший иностранный документальный фильм" и "Лучший документальный фильм" (у фильма продюсеры и производители и из Украины, и из США).

8. Сборная Украины по футболу до 21 года вошла в четверку лучших сборных на молодежном Евро-2023, поэтому сборная Украины по футболу впервые в истории выступит на Олимпийских играх (Париж-2024)

9. Украина вместе с Великобританией провели Евровидение-2023 в Ливерпуле. Одной из ведущих стала солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, а на концертах в качестве гостей выступило немало украинских артистов.

10. Несмотря на войну, гривна продолжает держаться и является достаточно стабильной валютой. А НБУ снял валютные ограничения для населения.

Но были у нас и неудачи/поражения.

1. Украинские войска отступали на некоторых участках фронта. Рашистам ценой больших жертв удалось захватить Бахмут.

2. Контрнаступление оказалось не столь масштабным, как планировалось. Из-за значительных оборонительных укреплений, которые успели построить захватчики на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей.

3. Россияне продолжают разрушать украинские города и села и уничтожать инфраструктуру в страшных масштабах. Бахмут, Авдеевка, Угледар, Марьинка и многие населенные пункты на линии столкновения превратились в руины…

4. Оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Вызвав наибольшую экологическую катастрофу со времен аварии на Чернобыльской АЭС. А может даже больше.

5. США из-за внутриполитических дискуссий пока не удалось гарантировать финансовую помощь Украине на 2024 год. Такая задержка может быть критичной как для армии, так и для экономики страны.

6. В Украине есть проблемы с мобилизацией мужчин в ряды ВСУ. Отсутствие достаточного количества новых мобилизованных, во-первых, значительно усложняет ситуацию для тех военнослужащих, которые воюют с 2022 года, лишая их отпусков. А во-вторых – не позволяет армии нарастить резервы.

7. Выявлены неоднократные факты коррупции в Министерстве обороны. Что повлекло за собой замену министра, шок и недовольство среди гражданского общества.

8. Также украинцы недовольны противостоянием между верховным главнокомандующим, президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим силами обороны Валерием Залужным. Хотя на последней пресс-конференции президент заверил всех, что противостояния нет, дыма без огня, как говорится, не бывает.

9. Запад физически не в состоянии поставлять Украине необходимое количество снарядов для артиллерии и новейшую военную технику в достаточном количестве для перехвата украинской армией инициативы на поле боя.

10. Офис президента все больше берет на себя управление, что противоречит Конституции страны. Главу ОП издания влиятельное Politico назвало "зеленым кардиналом Украины", и это, по моему мнению, позорная оценка состояния дел в нашей парламентско-президентской республике.

Что касается следующего года, то надеюсь на стабильную поддержку Запада оружием и деньгами, на удачное контрнаступление ВСУ и освобождение временно оккупированных территорий. Чем больше – тем лучше.

А еще желаю большей мобилизации тыла для помощи фронту и минимизации всех расходов государственного бюджета, не связанных с армией. Все – для фронта, все – для Победы!

Наша освободительная война от российского имперского фашизма должна закончиться освобождением всех украинских территорий, включая Крым, и соответственно – нашей Победой!