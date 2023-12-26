Украинский журналист, блоггер и политический деятель и военнослужащий Виктор Трегубов рассказал, что думает о стратегии украинского военного командования

Понял интересное.

Большую часть полномасштабной войны мы воевали по Лиддел-Гарту. Есть такой классик военного мнения, утверждавший, что победа одерживается косвенными действиями. То есть не лобовыми столкновениями в решающих битвах, а маневром, правильным выбором поля боя, ослаблением логистики врага и так далее.

Первый год войны у нас прошёл именно так. И с большими успехами.

А вот контрнаступление у нас шло в более лобовом режиме. Говорят, именно к этому побуждали иностранные консультанты, привыкшие делать именно так, но не учли ограниченное количество боеприпасов и отсутствие доминирования в воздухе. Из косвенных действий у нас были разве что атаки на Черноморский флот и стратегия выбивания артиллерии врага, но в последнем случае те компенсировали ее нехватку БПЛА и управляемыми авиабомбами. Потому и результат незначителен.

Сейчас мы, похоже, понемногу возвращаемся к косвенным. Сучкопад и поражение "Новочеркасска" наводит на такие мысли.

Хотелось бы надеяться, что будем так и дальше.

Источник: публикация Виктора Тригубова в Facebook