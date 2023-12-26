Писательница и борец за инфогигиену украинцев Оксана Мороз прокомментировала законопроект о мобилизации

Смотрю на обсуждение законопроекта о мобилизации в соцсетях и не понимаю – зачем именно так тестировать реакцию украинцев.

Вброс для тестирования – старый как мир инструмент.

НО он работает тогда, когда контекст и другие условия неизменны (мало переменные) во время тестирования и затем.

К примеру, вбрасывают информацию о "снятии Залужного". Народ против. Социология это фиксирует. Существенных переменных, способных повлиять – нет. Тест дал результат.

НО сейчас "закон о мобилизации" тестируют тогда, когда в головах людей создано максимальное непонимание "зачем"/"почему я" должен воевать.

Армию "чмобиков" мы побеждаем, "Крым летом" еще в памяти, мольфары обещают "черного лебедя"...

В таких условиях результат теста будет очевидным – большинство против любых изменений, приближающих возможность мобилизоваться именно ему/ей.

Здесь никакой закон не решит задачи "500 тысяч". Более того, его текущее обсуждение еще больше работает на "дискредитацию мобилизации". А это, к сожалению, будет менять процент тех, кто еще сейчас хочет "воевать до конца". И социология это фиксирует.

В коммуникации принципиальна последовательность. Особенно в таком сложном и важном кейсе, как мобилизация. Сначала нужно хоть начать исправлять коммуникационные факапы ("укачивание" и тд) – посмотреть за динамикой – а потом уже тестировать/менять и тд. Пожалуй, делать это параллельно.

Просто рассчитывать на то, что сейчас зафиксируем плохую картинку, а затем заложимся на оптимистический сценарий ее смены – это не вариант.

Слишком глубокая проблема.

Слишком короткие сроки, в которые требуется результат.

Слишком мало хороших новостей с фронта (особенно на фоне обещаний).

Сейчас, пожалуй, не нужно делать похуже. Если не поступаете лучше.

Источник: Facebook-страница Оксаны Мороз.