Законопроект о мобилизации. Почему этот тест на реакцию украинцев неудачен, и что делать - Оксана Мороз
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Писательница и борец за инфогигиену украинцев Оксана Мороз прокомментировала законопроект о мобилизации
Смотрю на обсуждение законопроекта о мобилизации в соцсетях и не понимаю – зачем именно так тестировать реакцию украинцев.
Вброс для тестирования – старый как мир инструмент.
НО он работает тогда, когда контекст и другие условия неизменны (мало переменные) во время тестирования и затем.
К примеру, вбрасывают информацию о "снятии Залужного". Народ против. Социология это фиксирует. Существенных переменных, способных повлиять – нет. Тест дал результат.
НО сейчас "закон о мобилизации" тестируют тогда, когда в головах людей создано максимальное непонимание "зачем"/"почему я" должен воевать.
Армию "чмобиков" мы побеждаем, "Крым летом" еще в памяти, мольфары обещают "черного лебедя"...
В таких условиях результат теста будет очевидным – большинство против любых изменений, приближающих возможность мобилизоваться именно ему/ей.
Здесь никакой закон не решит задачи "500 тысяч". Более того, его текущее обсуждение еще больше работает на "дискредитацию мобилизации". А это, к сожалению, будет менять процент тех, кто еще сейчас хочет "воевать до конца". И социология это фиксирует.
В коммуникации принципиальна последовательность. Особенно в таком сложном и важном кейсе, как мобилизация. Сначала нужно хоть начать исправлять коммуникационные факапы ("укачивание" и тд) – посмотреть за динамикой – а потом уже тестировать/менять и тд. Пожалуй, делать это параллельно.
Просто рассчитывать на то, что сейчас зафиксируем плохую картинку, а затем заложимся на оптимистический сценарий ее смены – это не вариант.
Слишком глубокая проблема.
Слишком короткие сроки, в которые требуется результат.
Слишком мало хороших новостей с фронта (особенно на фоне обещаний).
Сейчас, пожалуй, не нужно делать похуже. Если не поступаете лучше.
Источник: Facebook-страница Оксаны Мороз.
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