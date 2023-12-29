Враг еще не знает, что украинцы разучились бояться.

В ночь на 29 декабря орки комбинированно атаковали Украину. Ракеты, шахеды, Х-21, С-300, взлет бомбардировщиков из Мурманской области. Долетело до Львова. Харьков, Одесса, Черкассы, Конотоп, Киев. Вся карта Украины – "красная" целую ночь.

Русня поздравляет нас с Новым годом, так, как умеет.

Они хотят нас запугать и допугать. Они хотят, чтобы мы вышли на улицы и площади и молили о мире, о милосердии.

Они даже не знают, что мы уже не пугаемся. Мы уже взрослые тут. Все, даже дети. Мы разучились бояться. И, возможно, это наше самое большее достижение за последние два года.

Россия накопила какое-то количество своих ср*ных ракет. На ворованных чипах и ворованных технологиях. Так работают современные гибридные войны. Еще никто и никогда не выигрывал войну ракетными обстрелами городов. Это – атака на нашу психику, на нашу выдержку, на наше мужество, на наше достоинство.

Во многом – это информационная атака, как это ни парадоксально. Наши тревоги, наши страхи и неуверенность питают их имперское извращение. И очень важно этому не поддаться. Ведь маньяк любит, когда его боятся.

На самом деле они слабы, а мы сильны! Мы не должны этого забывать ни на минуту. Я не хочу писать какой-то пафосный манифест "национального единства" и учить вас патриотизму, но иногда очень важно артикулировать такое же для себя.

На днях журналист, сценарист и писатель Александр Зинченко представил свою книгу "Как украинцы сломали империю зла". Она посвящена событиям 1991 года. В том году, в котором мы получили свою независимость. Именно получили, а не завоевали, потому что завоевываем мы ее сейчас, в эти дни, в эти минуты.

За три года до этого Александр Зинченко сделал документальный сериал с одноименным названием. И когда началась война, приходилось слышать: да не разрушили мы ту империю. Она жива. Она на нас напала.

Нет! Все-таки разрушили! Просто в истории такие процессы не происходят мгновенно. Это величины глобальной продолжительности. Часто мы их даже не замечаем, но они совершенно неотвратимы.

Обломки шахедов, которые сегодня сыпятся на наши головы – это не иранское железо. Это щепки империи. Той империи, которую мы разрушим. Ведь, как известно, "Киев Москву крестил, Киев ее и отпоет".

Недавно попались мне результаты социологического опроса, из которого видно, что украинцы на выборах 1991 года (если бы они проходили сегодня) выбрали бы президентом Вячеслава Чорновила, а не Кравчука… Но не выбрали. Иногда нациям и народам нужны эти 30 с лишним лет, чтобы осознать собственную наивность, собственные ошибки, собственную незрелость.

И мы такие не одни. Как когда-то сказал Уинстон Черчилль: "Американцы — очень мудрый народ. Они обязательно примут правильное решение. После того, как перепробуют все остальные"...

Поэтому сейчас для нас самое важное – единство, как это ни банально. Никаких распрей между своими, никаких ссор, никаких "срачей". Мы должны быть едины! Потому что времена такие настали!

И тогда мы совершенно точно победим! Ведь у нас есть то, чего никогда не было, нет и не будет у нашего врага.

У нас есть та сила и вера в себя, которой, возможно, больше нет ни у кого.

И как сказал тот мальчик, который вместе со своей собакой вылез из-под завалов разбомбленного дома в Днепре: "Х*й вам!"