Общественный деятель рассказал о жалобах бойцов ВСУ и заявил, что поставщики-нарушители должны понести ответственность

Я постоянно мониторю информацию о качестве продукции, поставляемой нашим военным. Информация разная: и хорошей она была фактически до декабря месяца. Однако, за последние две недели мне поступило несколько плохих сигналов о поставках некачественных продуктов со стороны отдельных поставщиков.

Я специально пока не называю, что это за компании-поставщики… Почему? Потому что я хочу, чтобы этот пост увидели все поставщики и сделали правильные выводы: качество продукции должно соответствовать всем нормам и стандартам. И то, что сейчас у многих из вас заканчиваются контракты, не дает вам права так относиться к нашим военным!

Сначала о кофе.

Текст из смс Воина с востока "Черный как уголь. Запаха и вкуса кофе нет. Пить невозможно. Одна маленькая чайная ложка! Фууу! пейте его сами". …… Не хотите попить солдатский кофе??? (фото прилагается).

Сейчас этот кофе уже едет к нам, и вскоре попадет на проверку. И если лаборатория подтвердит слова наших воинов, кто-то снова будет обижаться на Общественный антикоррупционный совет при МОУ.

Следующее фото, это то, как один из известных поставщиков доставляет в военную часть мясную продукцию. Ужасное отношение, плохие условия и доставки и хранение. Увидел фото, сначала даже не поверил… Остановитесь…

Спрашивается, можно ли это исправить и как? Вижу, что новое агентство DOT — Государственный оператор тыла должен решить эту проблему в ближайшие 2-3 места.

По крайней мере, если верить Арсену Жумадилов — надежда есть. Арсен, очень прошу в перспективе, учесть вопрос постоянного контроля качества и безопасности за поставкой продукции совместно с Управлением безопасности пищевых продуктов МОУ. Это безответственное отношение недобросовестных поставщиков должно прекратиться.

Нарушитель должен нести серьезное наказание за поставку некачественной продукции в виде штрафов и/или расторжения договора. Если этого не сделать, вся работа агентства будет нивелирована и подорвет имидж Министерства обороны Украины. Ждем результата.

Ps А пока начинаем проверку кофе…