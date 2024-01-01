Украинский ученый и ветеран АТО Евгений Дикий подвел итоги прошедшего года

Ну что, мои котики и зайчики, вы как, тоже включились в национальное соревнование по новогодней печальке о 2023 и депрессивном ванговании на 2024?

Что если кофе хлебаем не в Ялте, то уж как положено в нашей нации крайностей и эмоциональных качелей – наступление провальное, жертвы бесполезны, орки не кончаются, их ресурсы безграничны, Запад сдулся и сдал нас, добровольцы кончились, воевать никому и ничем, расею не победить, пропала фсьо, мы все умрем, жизнь юдоль скорби и ото от фсьо?

Реализма в таком новогоднем настроении не только не больше, но даже гораздо меньше, чем в прошлогодней предпраздничной эйфории.

Если под прошлогодней елкой мы загадывали кофе в Ялте, то в то время это еще оставалось вполне реалистичным сценарием – хотя, к сожалению, не единственно возможным, но к тому времени еще и не фантастическим. Дальше пошли сбои в ресурсном обеспечении, и планы пришлось очень сильно заземлять, но это произошло уже в нынешнем 23-м. И единственная ошибка, которую мы (точнее многие из нас – далеко не все, но определяет настроения большинство) совершили, это то, что пытались сохранить новогодние ожидания чуть ли не до следующего нового года, вместо того чтобы корректировать их в течение года по мере уточнения текущих данных.

Так совершенно нефантастические, хоть и оптимистичные новогодние прогнозы понемногу превратились в возбужденные вопреки очевидным фактам безосновательные надежды, с которыми жалели попрощаться до поздней осени. Когда же то, что чуда не случилось, стало неоспоримым свершившимся фактом, эмоциональный маятник украинского тыла понесся в обратную сторону с неумолимостью кометы на орбите, и модным стало такое настроение, будто проводы старого года у нас превратились в Проводы в похоронно-кладбищенском смысле этого слова

Между тем на самом деле уходящий год был для нас далеко не провальным или проигрышным. Наоборот – если мы оглянемся назад меньше чем на два года, все выглядит немного наоборот….

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