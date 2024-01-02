Никакие реальные цели нынешней атаки сегодня не были поражены, гордитесь нашим ПВО - Богдан Буткевич
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Украинский журналист и телеведущий Богдан Буткевич прокомментировал массированную атаку РФ
Скажу одно.
Никакие реальные цели нынешней атаки сегодня не были поражены.
Да, к сожалению, пострадали снова гражданские люди и дома. От падения обломков ракет и сбитых и неразорванных в воздухе боевых частей.
Однако даже по энергетике попадания были не прямые, а обломочные. Почему и нет серьезных повреждений. А имеющиеся вскоре будут устранены, как утверждает уважаемый Сергей Коваленко.
Не говоря уже о других целях — типа админзданий, производственных мощностей или чего-то подобного.
То есть, ПВО сбило почти все, что летело по Киеву. А то, что прилетело — не попало.
И это при том, что – вдумайтесь – почти одномоментно на один город прилетело 60 крылатых ракет и 10 аэробалистических! Которые, по словам рашистов, невозможно сбить.
Как бы жутко нам всем сейчас ни было – гордитесь нашим ПВО. Такого нет ни у кого на свете.
10 сбитых "Кинжалов" из 10 запущенных — это я даже не знаю как назвать.
Сегодня сложный день – мои соболезнования всем пострадавшим.
Однако это и очередная победа украинского воина над выплодками-террористами.
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