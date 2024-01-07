Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Крыма специально для "Телеграфа" объяснил, как ВСУ могут лишить войска оккупантов на полуострове связи с материковой частью РФ

В начале года президент Владимир Зеленский в интервью The Economist заявил, что в 2024-м основные боевые ВСУ сосредоточатся на Крыме и Черном море. Я абсолютно поддерживаю ту точку зрения, к которой, наконец, пришла Банковая. О том, что Крым – центр решения всех проблем этой войны.

То, что так последовательно и эффективно Украина действует на Черном море, одерживает победы на территории Крыма, говорит о многом.

Мы уже видели удары по Керченскому мосту, уничтожение больших десантных кораблей (очередной – в декабре в Феодосии), прилеты в Севастополе, в том числе по штабу Черноморского флота. Видели, как ВСУ ракетными атаками выводили из строя ключевые элементы российской ПВО в Крыму. Как следствие – стали возможны прилеты, которые уже в этом году произошли в районе Сак, Новофедоровки. С выведением из строя систем РЛС и командного пункта.

Это не только эффектные, но и эффективные с военной точки зрения операции. Которые существенно отличаются от того, что мы видим на востоке, где в первую очередь действуют пехота и артиллерия. В ситуации с Крымом – война "дальняя", с использованием высокоточных средств. И Украина демонстрирует, что наши военные освоили и очень профессионально используют полученную от Запада технику. А также ту, которую производит отечественная промышленность (ракеты, дроны разных видов).

Я думаю, курс, о котором заявил президент Зеленский (сосредоточение усилий на крымском направлении), будет реализован. И приложатся максимальные усилия, чтобы оккупационная группировка в Крыму оказалась, по сути, в изоляции. Для чего нам, прежде всего, нужно взять под плотный огневой контроль сухопутный "коридор", который россиянам удалось прорубить после широкомасштабного вторжения. И добить Керченский мост.

Обеспечивать подпитывание своей группировки в Крыму с помощью десантных кораблей Россия не сможет.

При таком раскладе данная группировка окажется в изоляции. А недовольство крымчан продолжит расти. Выплескиваясь в эффективные меры противодействия захватчикам. И сколько бы туда Кремль не нагнал силовиков, сколько бы там не проходило "зачисток" и обысков, сопротивление будет расти. Дополнительно сковывая вражеские войска, деморализуя оккупационную власть.

Ощущение отрезанности, нахождения на полуострове, который фактически стал островом, максимально простреливается Украиной, окажет деморализующее воздействие на противника.

Крым – это правильная точка приложения сил.

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