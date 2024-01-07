Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что европейским странам не удастся избежать войны

Всем известен Французский иностранный легион, являющийся одним из наиболее эффективных штурмовых пехотных подразделений.

А теперь несколько фактов, известных в более узких кругах:

1. В Легионе в разные периоды служили от 10% до 17% украинцев.

2. Бойцы 2-го украинского батальона имени Тараса Шевченко сил французского Движения Сопротивления, образованного в 1944 году, участвовали в боях против немецких войск в последний год войны, после роспуска в значительной степени влились в состав 13-й полубригады Легиона.

3. Как минимум 10 ветеранов Легиона отдали свою жизнь за свободу в российско-украинской войне.

4. Зарплата там сегодня сопоставима, или даже меньше, чем в штурмовых подразделениях ВСУ (что справедливо). Хотя есть много разных бенефитов и на службе, и для ветеранов Легиона.

5. Недавно Легион возглавил боевой бригадный генерал Кирилл Ющенко.

Родился 23 ноября 1967 года. В 1989 году поступил в Специальную военную школу Сен-Сир, которую окончил в 1992 году. Участвовал в операциях в Боснии, Джибуте. Провел две операции как руководитель Центральноафриканской Республики во время операции BOALI (2007-2008), затем в Афганистане, в районе Суроби (2009-2010). Потом были – Чад, Мали, Буркина-Фасо…

Из всего приведенного следует вывод, что, в частности, это подразделение еще не помогает ВСУ только потому, что нет такого политического решения.

А решения нет, потому что европейские политики пока не созрели к тому очевидному выводу, что угрозы в Европе могут их накрыть гораздо мощнее, чем раньше в Африке.

А главное, что избежать войны все равно не удастся, потому что защита европейской безопасности – общая задача всех европейских демократий, а не только Украины.

Источник: сообщение Чалого в Facebook