В России гроб стал ключевым элементом гордости регионов: губернаторы хвастаются ими, как когда-то надоями - Александр Невзоров
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Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров считает, что в РФ гробы стали ключевым элементом политического интерьера
Гробовеет Россия. Борты тащат в страну гробы с неопознаваемым гнильем. Чаще всего — в гробы второпях напихано неизвестно "что и от кого".
Но гроб стал ключевым элементом политического интерьера и гордости регионов. Именно количество "цинков" — главное доказательство верности спятившему Кремлю.
Губернаторы хвастаются "наверх" гробами, как когда-то надоями и кубометрами леса.
Теперь же в России котируются только смерть, беззаконие и бред. Лучшим считается тот губернатор, кто отправил в окопы, на убой побольше покорного ему народа.
Источник: пост Невзорова в Telegram
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