Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров считает, что в РФ гробы стали ключевым элементом политического интерьера

Гробовеет Россия. Борты тащат в страну гробы с неопознаваемым гнильем. Чаще всего — в гробы второпях напихано неизвестно "что и от кого".

Но гроб стал ключевым элементом политического интерьера и гордости регионов. Именно количество "цинков" — главное доказательство верности спятившему Кремлю.

Губернаторы хвастаются "наверх" гробами, как когда-то надоями и кубометрами леса.

Теперь же в России котируются только смерть, беззаконие и бред. Лучшим считается тот губернатор, кто отправил в окопы, на убой побольше покорного ему народа.

Источник: пост Невзорова в Telegram