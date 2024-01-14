Офицер ВСУ и волонтер Мирослав Гай рассказал, в чем сейчас задача Украины

Сегодня знакомый из Швеции спросил меня о настроениях украинского общества и уточнил возраст — 18-30 лет. Разве я социолог, чтобы знать настроения?

Я посоветовал ему почитать Ярослава Гашека "Приключения бравого солдата Швейка". По моему мнению, отличная аналогия.

На этом фоне приезд премьер-министра Великобритании Риши Сунака и спецпредставительницы США Пенни Прицкер и достигнутые договоренности, хотя призрачные относительно безопасности и экономического восстановления Украины, дают мне надежду на рационализацию и упорядочение того хаоса, в котором мы принимаем непосредственное участие.

Сейчас задача для Украины не выйти на границы 1991, потому что для этого нет ресурсов и даже F16 не помогут.

Задание Украины выжить, как Государство и Нация, остановить врага там, где мы можем, нанести ему наибольшие потери, заставить остановить наступательные действия, сохранить наших лучших людей ВСУ и получить гарантии безопасности от таких стран, как Британия и США, закрепиться на тех рубежах, где мы можем и начинать форсирование переговоров о НАТО, где мы НЕ будем просить восстановления оккупированных территорий силами альянса, ну и вступление в ЕС.

Все это призрачно, но более вероятно, чем выход к границам 1991 года, учитывая силы и средства.

При этом санкции с РФ не снимаются, потому что есть нарушение международного права, но какие-то уступки РФ получает.

Далее мы и все Запад должны готовиться к военному сдерживанию РФ, развиваем собственный ВПК, проводим реорганизацию законодательства, мобилизационной системы, подготовку населения и инфраструктуры…мечты…

Иначе будем персонажами книги Ярослава Гашека, которую он так и не успел завершить, потому что умер.

Источник: сообщение Гая в Facebook