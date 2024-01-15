Ветеран войны рассказал о важности получения навыков пилотирования коптеров и базовой инженерной подготовки по сборке дронов

Кому-то хочется хайпануть на теме миллиона дронов, озвученной Зеленским.

Кому-то хочется хайпануть на теме сборки FPV дронов на дому, озвученной Федоровым.

Кому-то хочется критиковать эти инициативы. Где-то обоснованно, где-то нет.

Но нужно признать один неоспоримый факт.

По состоянию на сегодняшний день умение управления простыми коптерными дронами и FPV дронами стало базовым навыком для войны, как и умение стрелять или бросать гранату, или оказывать медицинскую помощь.

С таким соседом мы не избежим милитаризации общества. Поэтому прохождение курсов, получение навыков пилотирования коптеров и базовой инженерной подготовки по сборке дронов – это must have.

Конечно, если мы хотим быть эффективными в современной войне.

Источник: публикация Максима Музыки в Facebook