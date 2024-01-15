Управление дронами – это сейчас как стрелять или бросать гранату. Украинцам нужно признать один факт - Максим Музыка
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Ветеран войны рассказал о важности получения навыков пилотирования коптеров и базовой инженерной подготовки по сборке дронов
Кому-то хочется хайпануть на теме миллиона дронов, озвученной Зеленским.
Кому-то хочется хайпануть на теме сборки FPV дронов на дому, озвученной Федоровым.
Кому-то хочется критиковать эти инициативы. Где-то обоснованно, где-то нет.
Но нужно признать один неоспоримый факт.
По состоянию на сегодняшний день умение управления простыми коптерными дронами и FPV дронами стало базовым навыком для войны, как и умение стрелять или бросать гранату, или оказывать медицинскую помощь.
С таким соседом мы не избежим милитаризации общества. Поэтому прохождение курсов, получение навыков пилотирования коптеров и базовой инженерной подготовки по сборке дронов – это must have.
Конечно, если мы хотим быть эффективными в современной войне.
Источник: публикация Максима Музыки в Facebook
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