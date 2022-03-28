Владелец украинского “Правэкс Банка” продолжает бизнес в рф: анализ

Западный бизнес продолжает сомневаться в том, стоит ли ему бросать бизнес в рф

Вот уже более месяца продолжается военная агрессия рф против Украины, сопровождаемая многочисленными военными преступлениями.

Многие западные компании прекратили свою работу в стране-агрессоре, однако некоторые структуры продолжают работать в россии, несмотря на критику. Более того, некоторые владельцы бизнеса умудряются вести дела одновременно и в россии, и в Украине.

В их числе как сообщает Гденьги на своей странице в Facebook, банковская группа Intesa Sanpaolo, лидер на рынке банковских услуг в Италии и одна из крупнейших банковских групп Еврозоны.

Как сообщает Гденьги, группа Intesa Sanpaolo ранее профинансировала крупные инвестиционные проекты в России, такие как газопровод "Голубой поток" и продажа доли в нефтедобывающей компании "Роснефть". А также владеет банком Банк Intesa, который имеет 28 филиалов, около 980 человек персонала. В целом, по данным Reuters более половины коммерческих сделок между рф и Италией проходит с участием данной банковской группы.

Кроме бизнеса в россии группа Intesa Sanpaolo с 2008 года работает в Украине, где ей принадлежат 100% акций Правэкс Банка, который располагает 45 филиалами и около 780 человек персонала.

При этом итальянская банковская группа по-прежнему старается воздержаться от занятия активной позиции по вопросу российской агрессии в Украину, заявляя, что "мы полностью осуждаем происходящее".

Также в Intesa Sanpaolo заявили, что "проводят стратегический анализ своего присутствия в России, одновременно помогая сотрудникам в Украине покинуть страну". С момента этого заявления последовавшего 3 марта, итальянские банкиры так и не приняли окончательного решения о том, с кем они — с Украиной или с рф, поскольку продолжают вести свой бизнес и в стране-агрессоре.

Вместе с тем группа Intesa Sanpaolo не единственный пример того, как бизнес пытается "усидеть на двух стульях", продолжая свой бизнес и в Украине, и в россии. Так, владелец сервиса электронных объявлений OLX, нидерландский конгломерат Prosus, контрольным пакетом которого владеет холдинг Naspers, одновременно владеет и российском сервисом объявлений Avito, где активно ищут контрактников в ряды военнослужащих для участия в боевых действиях против Украины.