Укр

ООН готовит выплаты переселенцам из Украины: получить удастся через "ПриватБанк"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
102
Заявки можно подавать как на одного человека, так и на семью Новость обновлена 08 мая 2022, 11:52
Заявки можно подавать как на одного человека, так и на семью

Финансированием занимается Гумантарная организация ООН

Украинцы, которые были вынуждены покинуть свое прежнее место жительства, могут рассчитывать на получение дополнительной финподдержки от Всемирной продовольственной программы ООН. Речь идет о внутренне перемещенных лицах — то есть тех, кто не покинул пределы страны.

Получить выплаты удастся через "ПриватБанк", пресс-служба которого и поделилась такой информацией.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Изначально перечисление денег должно было проводиться через систему Western Union. "ПриватБанк" же решил облегчить процесс получения финпомощи и предлагает для этого свои услуги. Всего украинцы могут рассчитывать на такие сумы выплат:

  • один человек — 2220 гривен;
  • одна семья — до 6660 гривен.

Важно: украинец (украинка), оформившие заявку на помощь), должны иметь доступ к телефону, который указывали в обращении. Когда оформление выплаты будет закончено, Western Union пришлет специальный код перевода через смс. В случае, когда телефон отсутствует, придется ввести личные данные на сайте программы, после чего код придет в бумажном виде — на нынешнюю адресу проживания.

Получение денежной помощи от WFP ООН возможно только после прохождения регистрации. На сайте организации отмечается, что код доступа к форме регистрации, вероятней всего, находится у представителей местных органов власти.

В любом случае существует несколько вариантов, как можно уточнить интересующие вас вопросы:

Получение денег через "ПриватБанк" может быть осуществлено как в кассе/банкомате, так и на карту (для этого понадобится помощь оператора — по номеру 3700).

Напомним, что с мая изменился механизм выплаты помощи вынужденным переселенцам из бюджета Украины. Теперь на подобную помощь от государства могут рассчитывать далеко не все.

Теги:
#Украина #ПриватБанк #ООН #Помощь #Война #Деньги #Переселенцы
Оккупанты "промывают" детям мозги
Запорожье
В оккупированном Мелитополе несется "победобесие": под раздачу попали даже дети (фото)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Оккупанты "промывают" детям мозги
В оккупированном Мелитополе несется "победобесие": под раздачу попали даже дети (фото)
Дата публикации
Категория
Украинским защитникам пришлось оставить Попасную
ВСУ на Донбассе совершили тактическое отступление: Гайдай назвал причину
Дата публикации
Категория
Кадр из видео
"Зло не спрячется в бункере": Зеленский в обращении к 8 мая сделал намек путину
Дата публикации
Категория
Остатки сгоревшей школы
Десятки погибших: россияне нанесли авиаудар по школе с людьми на Луганщине (фото, видео)
Дата публикации
Категория
С приближением сакральной для рф даты 9 мая россияне 4усиливают ракетные обстрелы Украины
Война – день 74: оккупанты не имеют успехов на фронтах и в отместку обстреливают мирные города