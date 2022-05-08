ООН готовит выплаты переселенцам из Украины: получить удастся через "ПриватБанк"
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Финансированием занимается Гумантарная организация ООН
Украинцы, которые были вынуждены покинуть свое прежнее место жительства, могут рассчитывать на получение дополнительной финподдержки от Всемирной продовольственной программы ООН. Речь идет о внутренне перемещенных лицах — то есть тех, кто не покинул пределы страны.
Получить выплаты удастся через "ПриватБанк", пресс-служба которого и поделилась такой информацией.
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Изначально перечисление денег должно было проводиться через систему Western Union. "ПриватБанк" же решил облегчить процесс получения финпомощи и предлагает для этого свои услуги. Всего украинцы могут рассчитывать на такие сумы выплат:
- один человек — 2220 гривен;
- одна семья — до 6660 гривен.
Важно: украинец (украинка), оформившие заявку на помощь), должны иметь доступ к телефону, который указывали в обращении. Когда оформление выплаты будет закончено, Western Union пришлет специальный код перевода через смс. В случае, когда телефон отсутствует, придется ввести личные данные на сайте программы, после чего код придет в бумажном виде — на нынешнюю адресу проживания.
Получение денежной помощи от WFP ООН возможно только после прохождения регистрации. На сайте организации отмечается, что код доступа к форме регистрации, вероятней всего, находится у представителей местных органов власти.
В любом случае существует несколько вариантов, как можно уточнить интересующие вас вопросы:
- на сайте — заполнив специальную форму;
- по телефону — 0 800 307 711.
Получение денег через "ПриватБанк" может быть осуществлено как в кассе/банкомате, так и на карту (для этого понадобится помощь оператора — по номеру 3700).
Напомним, что с мая изменился механизм выплаты помощи вынужденным переселенцам из бюджета Украины. Теперь на подобную помощь от государства могут рассчитывать далеко не все.
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