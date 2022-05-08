ООН готовит выплаты переселенцам из Украины: получить удастся через "ПриватБанк"

Финансированием занимается Гумантарная организация ООН

Украинцы, которые были вынуждены покинуть свое прежнее место жительства, могут рассчитывать на получение дополнительной финподдержки от Всемирной продовольственной программы ООН. Речь идет о внутренне перемещенных лицах — то есть тех, кто не покинул пределы страны.

Получить выплаты удастся через "ПриватБанк", пресс-служба которого и поделилась такой информацией.

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Изначально перечисление денег должно было проводиться через систему Western Union. "ПриватБанк" же решил облегчить процесс получения финпомощи и предлагает для этого свои услуги. Всего украинцы могут рассчитывать на такие сумы выплат:

один человек — 2220 гривен;

одна семья — до 6660 гривен.

Важно: украинец (украинка), оформившие заявку на помощь), должны иметь доступ к телефону, который указывали в обращении. Когда оформление выплаты будет закончено, Western Union пришлет специальный код перевода через смс. В случае, когда телефон отсутствует, придется ввести личные данные на сайте программы, после чего код придет в бумажном виде — на нынешнюю адресу проживания.

Получение денежной помощи от WFP ООН возможно только после прохождения регистрации. На сайте организации отмечается, что код доступа к форме регистрации, вероятней всего, находится у представителей местных органов власти.

В любом случае существует несколько вариантов, как можно уточнить интересующие вас вопросы:

на сайте — заполнив специальную форму ;

; по телефону — 0 800 307 711.

Получение денег через "ПриватБанк" может быть осуществлено как в кассе/банкомате, так и на карту (для этого понадобится помощь оператора — по номеру 3700).

Напомним, что с мая изменился механизм выплаты помощи вынужденным переселенцам из бюджета Украины. Теперь на подобную помощь от государства могут рассчитывать далеко не все.