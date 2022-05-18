Покупки через "ПриватБанк" за границей станут дороже: на сколько и почему

Присоединиться к инициативе может каждый, кто имеет карточку "Привата"

По гривне с каждой покупки в заграничных магазинах — такая благотворительная инициатива принадлежит "ПриватБанку", который решил "подсобрать" немного денег для украинской армии. Присоединиться к акции может каждый клиент финучреждения, однако для этого нужно пройти специальную дополнительную регистрацию.

Подробности рассказали в пресс-службе "ПриватБанка", передает "Телеграф".

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Действие акции началось 16 мая, однако не является бессрочным. Присоединиться к инициативе можно еще полтора месяца как — до 30 июня. Для того, чтобы ваш небольшой гривневый вклад шел на армию и борьбу с российскими захватчиками, следует пройти регистрацию на отдельном САЙТЕ.

Там попросят ввести номер телефона, после чего будут предоставлены следующие инструкции.

Так выглядит сайт, на котором проходит регистрация

Отмечается, что количество транзакций, которые будут подходить под данную инициативу, является неограниченной.

Присоединиться к акции могут лишь совершеннолетние клиенты "ПриватБанка", имеющие карты Mastercard или Visa.

К слову, в список магазинов, при покупке в которых снимутся отчисления на ВСУ, входят не только офлайн, но и сетевые. Поэтому если вы что-либо приобретаете за рубежом, даже будучи в Украине, но проводите трансграничную транзакцию, это также подпадает под действие инициативы.

Напомним, что раньше мы рассказывали об окончании кредитных каникул в некоторых украинских банках, среди которых находится и "Приват". Осталось менее двух недель, прежде чем финучреждения вернут необходимость платить проценты за кредиты и другие операции.

Также "Телеграф" писал о том, почему "ПриватБанк" может заблокировать вашу платежную карту.