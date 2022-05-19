Украинцам частично пересчитают пенсии: кто получит больше денег

Перерасчет связан с социальными выплатами

Представители некоторых категорий населения в Украине смогут получить повышенные пенсии после перерасчета. На это повлияло изменения порядка начисления части соцвыплат.

Более подробно сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики, передает "Телеграф".

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Такое решение касается лишь исключительно трех категорий населения:

работающие патронатные воспитатели;

родители-воспитатели детских домов семейного типа;

приемные родители.

По словам министра соцполитики Марины Лазебной, теперь в бюджете будут выделяться деньги для начисления и выплат единого социального взноса вышеперечисленным гражданам. При этом абсолютно неважно, трудоустроены эти люди или нет.

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В связи с этим изменится размер получаемого ими денежного обеспечения, а, значит, и пенсий — в последствие. К слову, повышенные выплаты украинцы, относящиеся к этим категориям населения, смогут получить уже при обращении в ПФУ насчет оформления пенсии.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал, кто из украинских граждан может рассчитывать на получение единоразовой доплаты к пенсии уже в этом июне.