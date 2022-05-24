Часть пенсионеров ждет сюрприз с 1 июня: кому ждать надбавки

Власти обсуждают финпомощь в виде социальных выплат

С приходом лета ситуация с пенсионными начислениями в Украине особо не изменится. Следующая индексация пенсий запланирована только на июль, однако даже июньские выплаты часть украинцев получит с дополнительными надбавками.

Более подробно расскажет "Телеграф", ссылаясь на "НВ".

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Как уже упоминалось, перерасчета пенсий в июне власти проводить не собираются. Тем не менее, по заверению главы Минсоцполитики Марины Лазебной, первый месяц лета в плане пенсий или социальных выплат уже профинансирован полностью, потому задержек с получением денег быть не должно.

Вместе с этим часть пенсионеров все же может рассчитывать на дополнительные бонусы. Особое внимание было уделено ветеранам войны, а также людям, пострадавших от нацистских преследований во времена Второй мировой. Из-за военных действий полноценно профинансировать такие выплаты в мае (как обычно) не получилось, поэтому они были перенесены на июнь.

Так, лица, получившие инвалидность вследствие войны или пребывания в гетто, могут рассчитывать на доплаты в зависимости от группы инвалидности.

І группа — 4421 грн; ІІ группа — 3906 грн; ІІІ группа — 3391 грн.

Также запланированы выплаты и другим категориям пенсионеров из этой категории, о чем "Телеграф" подробно расписывал в своем материале.

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Также будут расширены льготы для родственников участников терробороны и добровольцев. Соответствующее решение было принято властями 20 мая.

Документ предполагает, что люди, чьи родственники были ранены или погибли на войне с россией, служа в добробатах или составе ТрО, смогут получить дополнительные денежные выплаты. Также предусмотрена единовременная финансовая помощь для родственников бойцов ВСУ, которые отдали жизнь за Родину, в размере 15 млн гривен. Отмечается, что эту сумму разделят поровну между всеми получателями.

Также планируются выплатить деньги для многодетных семей, пожилым людям, имеющим низкий доход, и семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью. Такими доплатами могут заняться международные организации — по типу ООН, ЮНИСЕФ, Красный Крест и т.п. В каком размере может быть предоставлена подобная помощь, пока неизвестно.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько раз и до какого размера в Украине планируют поднять минимальную пенсию в 2022 году.