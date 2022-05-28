Клиенты "Ощадбанка" столкнулись с проблемой в оплате товаров валютой
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 62
Конвертация валют может проводиться несколько банковских дней
Клиент "Ощадбанка" столкнулся с необычной проблемой при валютном расчете за товары в интернете. Как оказалось, банк, готовящийся вернуть кредитные ставки, провел оплату не сразу, а потому снял деньги по актуальному на другой день и, очевидно, высшему курсу.
Об этом недовольный пользователь сообщил на сайте "Минфин", где уже и получил ответ от банковских работников.
Оперативные и свежие новости — только в нашем Telegram
Пользователю под ником durisovu весьма не понравилось обслуживание в "Ощадбанке". По его мнению, это абсолютно несправедливо — снимать деньги не в момент их непосредственного перевода. Из-за такой ситуации сам украинец попал в неприятную ситуацию, когда его дебетная карта "ушла в минус".
Стоит отметить, что специалисты "Ощада" не стали тянуть с ответом. По их словам, подобные операции являются абсолютно законными и, более того, далеко не новыми.
"Валюту конвертируется по курсу банка для банковских платежных карт в день списания, в не в день проведения операции", — так звучит официальный ответ банка.
Более многословными оказались другие пользователи сайта, которые заявили, что о подобной особенности расчета банки даже указывают в договорах, которые с ними заключают клиенты. Поэтому возмущение украинца абсолютно несправедливо — для начала стоит начать читать документы, что подписываются с финансовыми учреждениями.
Ранее "Телеграф" рассказывал, при каком условии клиентам Monobank могут вернуть кредитные средства в полном объеме, как было до войны.
Также мы объясняли, почему в "Привате" способны на полгода заморозить личную банковскую карту.