Клиенты "Ощадбанка" столкнулись с проблемой в оплате товаров валютой

Конвертация валют может проводиться несколько банковских дней

Клиент "Ощадбанка" столкнулся с необычной проблемой при валютном расчете за товары в интернете. Как оказалось, банк, готовящийся вернуть кредитные ставки, провел оплату не сразу, а потому снял деньги по актуальному на другой день и, очевидно, высшему курсу.

Об этом недовольный пользователь сообщил на сайте "Минфин", где уже и получил ответ от банковских работников.

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Пользователю под ником durisovu весьма не понравилось обслуживание в "Ощадбанке". По его мнению, это абсолютно несправедливо — снимать деньги не в момент их непосредственного перевода. Из-за такой ситуации сам украинец попал в неприятную ситуацию, когда его дебетная карта "ушла в минус".

Стоит отметить, что специалисты "Ощада" не стали тянуть с ответом. По их словам, подобные операции являются абсолютно законными и, более того, далеко не новыми.

"Валюту конвертируется по курсу банка для банковских платежных карт в день списания, в не в день проведения операции", — так звучит официальный ответ банка.

Более многословными оказались другие пользователи сайта, которые заявили, что о подобной особенности расчета банки даже указывают в договорах, которые с ними заключают клиенты. Поэтому возмущение украинца абсолютно несправедливо — для начала стоит начать читать документы, что подписываются с финансовыми учреждениями.

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