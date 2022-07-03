Цену доллара на черном рынке регулирует несколько факторов: свежий курс валют

Полномасштабная российско-украинская война значительно влияет на стоимость валют

По состоянию на утро воскресенья, 3 июля, американский доллар на черном рынке демонстрирует небольшое снижение в цене. При покупке за него у вас попросят 35,40 грн, что на пять копеек дешевле, чем в предыдущий банковский день. При этом не стоит забывать, что на стоимость валюты в Украине сейчас влияют несколько малоприятных факторов.

Больше деталей сообщает "Телеграф", основываясь на данных статистического ресурса "Минфин", а также интервью начальника аналитического отдела "Альфа-банка" Алексея Блинова для "НВ". Понимание финансовой ситуации в Украине может помочь предвидеть, каким курс доллара будет дальше.

По словам Блинова, сейчас наибольшее влияние на стоимость валюты в Украине оказывает отъемное сальдо торговли товаров. Из-за войны наша страна значительно ограничила экспорт, при этом импорт был все же восстановлен. Также не следует забывать и о регулярных тратах вынужденных украинских беженцев в других странах мира.

"По сути миллионы украинских вынужденных переселенцев за границу — это миллионы маленьких импортеров", — объясняет банкир.

Отток денег за границу влияет на общую финансовую картину в стране, а также курс валют. Однако это не всегда повышение цены доллара или евро.

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К примеру, на утро 3 июля и американская, и европейская валюта немного снизились в цене на черном рынке. Так, в покупке доллар подешевел на пять копеек — 35,40 грн, а в продаже — на три копейки.

Схожая ситуация и с евро. Так, в покупке по сравнению с предыдущими сутками за его попросят на 20 копеек дешевле — 36,80 грн. Продажа "просела" лишь на 15 копеек — до уровня 37,05 грн.

Курс валют в Украине на черном рынке 3 июля

Как обстоит ситуация с курсом валют на межбанке, можно узнать из инфографик ниже:

Курс доллара в банках Украины 3 июля

Курс евро в банках Украины 3 июля

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что одно из популярных украинских финучреждений позволило проводить валютные операции для большего удобства людей, которые сейчас за границей.

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