Накажут ли украинцев за получение российских пенсий в оккупации: ответ адвоката

Многие украинцы лишены получать выплаты из украинского госбюджета — отсутствует связь

Украинские пенсионеры продолжают получать свои ежемесячные выплаты вне зависимости от войны, часть из которых даже повысилась с 1 июля. Однако доступ к деньгам имеют не все — из-за временной оккупации отдельных областей или их районов российскими военными. Там людей пытаются склонить к сотрудничеству с помощью небольших финансовых подачек, и некоторые пенсионеры склонны соглашаться с подобной "помощью".

По словам адвокатессы Анны Рассамахиной, украинское законодательство не имеет в себе норм, которые бы повлекли ответственность за получение "российских пенсий". Тем более, что на такой шаг людей может толкнуть абсолютное безденежье и желание просто выжить, о чем пишет "Радио Свобода".

Юристка объясняет, что все жители оккупированных территорий, которые смогут добраться в безопасное и подконтрольное Киеву местечко, должны обратиться в ПФУ за возобновлением выплат, если те, внезапно, прекратились — к примеру, приходили через "Укрпочту", а не на карту.

Для этого, говорит Рассамахина, придется пройти дополнительную идентификацию с помощью документов в выбранном местном отделении Пенсионного фонда. Это можно сделать как тем пенсионерам, которые уже получали выплаты, так и тем, кто лишь вышел на заслуженный отдых.

Напомним, также "Телеграф" рассказывал, что в Украине также существует механизм автоматического назначения пенсий. Как им воспользоваться, читайте в нашем материале.