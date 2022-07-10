Будут ли деньги? Украинцам объяснили, как война повлияет на пенсии в будущем

Война — сложное время, но в ПФУ обещают преодолеть все трудности на пути к финансированию граждан

Вопрос стабильности в период войны наиболее беспокоит многих украинцев, среди которых немало людей пенсионного возраста. И стопроцентная выплата денег за июль, к сожалению, не является для них гарантом такого же показателя в ближайшем (и не только) будущем. Однако в Пенсионном Фонде Украины поспешили заверить, что пенсии продолжат поступать регулярно, вне зависимости от военных реалий.

По информации издания "На пенсии", нынешние реалии не всегда позволяют регулировать своевременное начисление денег, однако в течении конкретного финансового месяца все деньги оказываются выплачены получателям. Более того — в Фонде говорят, что ресурсов хватит на пенсии и в дальнейшем.

По словам руководителя правления ПФУ Евгения Капинуса, война не мешает получать пенсионерам выплаты в полном объеме. К тому же, государство регулярно выполняет поставленные задачи насчет запланированных еще до полномасштабного вторжения рф повышений пенсий, как это было в июле.

В Институте демографии и социсследований также убеждены, что пожилые люди без копейки не останутся. Руководительница организации Элла Либанова убеждена, что государство все равно буде находить нужную сумму, даже если ее придется "одалживать" напрямую в бюджете, а не брать из выделенных ПФУ изначально.

"Государство в 21 веке не может допустить, чтобы неработоспособный человек голодал", — отметила она.

При этом Лобанова считает, что в случае затягивания войны большинство пенсий, выплачиваемых по солидарной системе, могут уравнять — лишь с небольшим отличием от человека к человеку. Это, вероятно, произойдет, если придется остановиться на обеспечении лишь основных потребностей пенсионеров.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине уже готовятся к очередному этапу повышения пенсионных выплат. Кто и когда получит от государства больше денег, читайте в нашем материале.

Также мы писали, каким образом Пенсионному Фонду смогла помочь украинская армия.