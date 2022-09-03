Курс доллара может уйти за 60 гривен: экономист дал прогноз на 2023 год

Украина может испытывать серьезные проблемы на валютном рынке

Курс доллара в Украине может вырасти до отметки в 60 гривен/за 1 $, если страны Запада не увеличат объемы финансовой помощи нашей стране.

Таким мнением поделился руководитель аналитического департамента Libertex Group Андрей Шевчишин, передает "Апостроф". Он считает, что такой сценарий вполне возможен уже в 2023 году.

По мнению Шевчишина, Украина будет испытывать серьезные проблемы на валютном рынке, сжигая свои резервы. Решить проблему могут страны Запада путем увеличения финансовой помощи Киеву. Руководитель аналитического департамента Libertex Group отметил, что курс доллара может вырасти намного больше, чем прогнозирует Министерство экономики.

"Если мы будем идти тем путем, которым мы идем сейчас, а внешняя поддержка будет на тех же уровнях, то курс 50 гривен/доллар – это вполне реальный ориентир уже на конец этого года. При сохранении негативных тенденций, курс (в 2023 году) может уйти до 60 гривен/доллар и даже выше", — заявил Шевчишин.

Напомним, украинские власти ожидают, что в 2023 году доллар достигнет отметки в 50 гривен за условную единицу. Такие показатели заложили в макроэкономический прогноз Министерства экономики. Экономический эксперт Евгений Дубогрыз называет такой прогноз властей "сдержанным оптимизмом".