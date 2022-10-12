Укр

Стремительное наступление – весомая помощь: Parimatch передал ВСУ 11 400 единиц военной амуниции

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Parimatch обеспечил ВСУ амуницией на 44 млн грн Новость обновлена 12 октября 2022, 11:01
Parimatch обеспечил ВСУ амуницией на 44 млн грн

Военные получили кевларовые шлемы, тактические очки, одежду и обувь

За семь месяцев полномасштабной агрессии россии против Украины бренд Parimatch закупил и передал украинским защитникам более 11 400 единиц амуниции. Речь как о средствах индивидуальной защиты и снаряжения: шлемы, тактические очки, палатки, спальники, разгрузочные поясные системы; так и комплекты одежды и обуви для военных ВСУ. Общая стоимость переданной амуниции составила 43,6 млн гривен.

Армия обеспечивает украинских бойцов основными вещами для пребывания на фронте. Впрочем, с первых дней войны социально ответственный бизнес доукомплектовывает защитников технологическим военным снаряжением и передает дополнительную одежду бойцам на передовую в соответствии с потребностями конкретных подразделений.

Parimatch с первых дней полномасштабной войны передает военным ВСУ плитоноски, шлемы, разгрузочно-поясные системы, тактический камуфляж, комплекты формы и обуви в соответствии с сезоном: весной и летом снабжали тактическими кроссовками, панамами, легкой одеждой, маскировочными сетками. Со сменой сезона возникла потребность в дождевиках плащ-палатках, спальных мешках, берцах, флисовой одежде, балаклавах и перчатках.

"Помощь ВСУ должна быть стабильной и непрерывной. Украинцы сплачиваются еще больше и донатят на ВСУ, мы в компании – прилагаем максимальные усилия в обеспечении бойцов всем необходимым в борьбе за свободу. Пока военным как никогда нужна наша поддержка и вера в мощь нашей армии. Вера в победу Украины", – отмечает Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.

В целом, с начала полномасштабного вторжения россии помощь Parimatch Украине насчитывает более 269 миллионов гривен, ключевое направление которой – поддержка ВСУ.

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#Амуниция #ВСУ #Parimatch