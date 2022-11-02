Больше не “Спортмастер”: как россияне зарабатывают на украинцах под новой вывеской

После 8 месяцев кровавой агрессии рф ее бизнес продолжает работать прикрываясь косметическими изменениями

В то время как Украина вот уже 250 дней сражается против российской агрессии, российский бизнес продолжает зарабатывать деньги на украинцах и их любви к спорту и здоровому образу жизни. Речь идет об известной торговой марке спортивной одежды и аксессуаров "Атлетикс", за которым скрывается российский "Спортмастер".

Был "Спортмастер" стал "Атлетик" — история нового-старого бренда

Ровно 30 лет назад с регистрации фирмы "Илион" братьями Фартушняками началась история российского бренда спортивной одежды и аксессуаров "Спортмастер". Правда торговая марка была зарегистрирована только в 1996 году, а сам бизнес развивался в основном в Москве.

В том же 1996-м представительство фирмы из 5 человек появилось и в Украине, а спустя 5 лет в Киеве появился первый розничный магазин ТМ "Спортмастер". Всего же в период расцвета торговая сеть "Спортмастера" из своих и франчайзинговых магазинов насчитывала более 120 магазинов, а выручка по итогам 2019 года составляла 2,32 млрд грн., из которых 370 млн грн были чистой прибылью.

Тем неприятнее для компании оказался февраль 2021 года, когда против компании ввели санкции Совета национальной безопасности Украины.

В компании конечно же это заявление опротестовали, заявив, что компания Sportmaster Operation Pte.Ltd являющаяся владельцем украинских магазинов сети, не имеет никакого отношения к россии и решение СНБО "ошибочное". Также в компании подчеркнули, что продолжают свою работу.

Тем не менее окончательно "отказаться" от своего прошлого "Спортмастер Украина" удосужился лишь в марте 2022 года, заявив, что осуждают российскую агрессию и приняли решение переименовать сеть в "Атлетикс", что должно быть завершено в 2023 году. Одним из первых ребрендингу подвергся сайт компании, получивший доменное имя https://athletics.kiev.ua/

Был Спортмастер стал Атлетикс

Сингапурская эпопея "Спортмастера"-"Атлетикса"

Надо сказать, что формально руководство теперь уже "Атлетикса", а ранее "Спортмастера Украина" правы – собственником компании в Украине на протяжении 10 последних лет выступали не российские, а сингапурские компании.

История "Спортмастера" началась с фирмы "Илион", которая в 2016 году была ликвидирована, а весь бизнес ТМ "Спортмастер" был сосредоточен в ООО "Спортмастер", зарегистрированной в 2005 году. Владельцем компании, по данным СМИ рф, является сингапурская фирма Sportmaster Operation Pte.Ltd владеющая российской компанией на 100%.

Именно против Sportmaster Operation Pte.Ltd и были введены санкции СНБО Украины в феврале 2021 года, которой на 3 года запретили торговые операции, транзит ресурсов, полет и перевозки по территории Украины, ввоз продукции непосредственно Sportmaster Operation Pte.Ltd (Сингапур) или с привлечением представителей иностранных государств.

Выйти из этой ситуации владельцам удалось переписав весь бизнес на ООО "Атлетикс", зарегистрированное 20 августа 2021 года. Как утверждают в самой компании – создание новой фирмы стало следствием договоренностей топ-менеджмента "Спортмастера-Украина" и новых владельцев. Последними, очевидно по "совпадению", также стали сингапурская фирма FELIX TRADE PTE. LTD и гонконгская PULAU ARTIS LIMITED.

Магазины Спортмастера в Украине теперь выглядят так

Как показывают данные из иностранных реестров, FELIX TRADE PTE. LTD была зарегистрирована 15 июля 2021 года с уставным фондом в 8600 сингапурских долларов или около 6000 долларов США, ей принадлежат 19% "Атлетикса". PULAU ARTIS LIMITED была зарегистрирована 24 июня 2021 года и ей принадлежат 43% "Атлетикса". Очевидно, что обе фирмы были созданы накануне перерегистрации "Спортмастер-Украина" в "Атлетикс" специально для сокрытия имен настоящих владельцев 62% "Атлетикса".

Этими владельцами, как утверждает журналист Сергей Гришин, по-прежнему являются российские собственники через прослойку доверенных сотрудников.

Так, по данным сервиса YouControl владельцем PULAU ARTIS LIMITED является гражданин Польши Александр Гора, который как пишет Сергей Гришин, работает ученым в Наньянском технологическом университете Сингапура. И именно этот вуз имеет общую лабораторию с инновационным центром российского Sportmaster, расположенном в Сингапуре.

Из "Спортмастера" в "Атлетикс" — кто руководит "новой" компанией

Но мутным иностранным фирмам принадлежат 62% "Атлетикса", а кто же владеет оставшимися 38%?

Ответ довольно прост – их владельцами в равной степени (по 19%), являются Людмила Кныш и Игорь Слоев, и оба они не чужие люди для "Спортмастера". Так, Игорь Слоев выступал директором ООО "Илион-Украина", дочерней компании "Илион", с которой собственно и начался "Спортмастер" в самой рф.

С Людмилой Кныш все еще более просто, достаточно ознакомиться с ее профилем в LinkedIn чтобы понять – вся известная ее трудовая биография прошла именно в "Спортмастер-Украина", где она начала работать в 2005 году начальником информационно-аналитического отдела. Сейчас она гендиректор "Атлетикса".

Людмила Кныш

За последующие 15 лет она доросла до генерального директора "Спортмастер-Украина", правда ее карьера в это время выглядела довольно странной. Так, в 2019 году российский "Спортмастер" купил сеть спортивных магазинов GO Sport Polska и ее гендиректором в следующем году стал директор "Спортмастер-Украина" Игорь Чернов, а Кныш в марте стала директором "Спортмастер-Украина", до того будучи заместителем Чернова по операционной деятельности.

Однако ровно спустя год, в марте 2021 года, Игорь Чернов снова вернулся в кресло гендиректора "Спортмастер-Украина", а Людмила Кныш стала CEO "Атлетикса", правда весной 2022 года она уже снова числилась директором компании. Словом, похоже на некоего менеджера, которого в случае необходимости сажают в то или иное кресло.

То есть по факту собственниками "Атлетикса", который "освобожден" от российского влияния и владельцев, являются две явно подставные иностранные фирмы, владелец одной из которых связан со "Спортмастером" и два просто менеджера "Спортмастера".

При этом главой Совета директоров "Атлетикса" является упоминавшийся выше Игорь Чернов, бывший гендиректором "Спортмастер-Украина", то есть новый "иностранный владелец" даже не подумал проводить какие-то кадровые изменения в руководстве, да еще и сделал старую команду совладельцами компании. Такое вот доверие.

Надо сказать, что российский бизнес использует множество схем, как продолжить свой бизнес в Украине – от переоформления на украинских родственников и друзей, до откровенной лжи.