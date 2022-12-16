Украинцам дадут деньги на ремонт поврежденного оккупантами жилья: кто и сколько получит
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Для получения помощи нужно иметь необходиміе документы
Жители двух общин Запорожской области, чьи дома или квартиры были повреждены в результате ракетных атак, смогут получить материальную помощь на ремонт жилья. Деньги выделяются в рамках проекта "Реагирование на чрезвычайные ситуации в результате боевых действий в Украине".
Получить выплаты смогут жители Кушугумской и Камышевахской общин. Речь идет о денежном гранте в размере до 60 тысяч гривен. Об этом сообщается на странице благотворительной организации "Каритас-Запорожье" в Facebook.
Отмечается, что материальная помощь может быть предоставлена только тем жителям вышеуказанных общин, которые предоставят два необходимых документа:
- акт о поврежденном жилье;
- документ о собственности жилья.
В случае отсутствия данных документов организация не сможет принять заявку. Кроме того, для оформления помощи понадобятся следующие документы:
- паспорт;
- ИНН;
- ИНН членов семьи;
- реквизиты IBAN-счета.
Для того чтобы подать заявку на получение денежной помощи необходимо заполнить специальную Google-форму в период с 16 по 19 декабря.
Напомним, что некоторые категории украинцев могут получить денежные выплаты в размере 13 200 гривен от ООН. "Телеграф" рассказал о том, кто и как может получить денежную помощь.