Все ли честно с налогами у казино Pin-Up? В прокуратуре имелись сомнения

Правоохранители не пожелали установить тех, кто 2 года получал с украинцев деньги в пользу онлайн-казино и выводил их заграницу

На рынке азартных игр в Украине назревают серьезные изменения, некоторые игроки пытаются переделить его в свою пользу, а также в пользу своих партнеров из рф, и пока одни используют для этого электронные петиции, другие пытаются создать себе пристойный образ плательщиков налогов.

Так, онлайн-казино Pin-Up изо всех сил пытается придать себе облик добропорядочных бизнесменов, которые честно платят налоги – 170 млн грн в 2022 году. Но как выяснил "Телеграф", ситуация может быть куда сложнее.

Зарабатывать на теневых азартных играх – опыт Pin-Up

22 октября 2021 года – вот уже более года прошло с момента легализации азартных игр в Украине, а Святошинский районный суд Киева рассматривает уголовное производство № 42021102080000034 по статье 203-2 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о незаконной организации лотерей и других азартных игр еще с 2019 года, когда азарт на территории Украины как бизнес, был под полным запретом.

По версии правоохранителей, "неустановленные следствием лица" организовали сеть незаконных игорных учреждений в Интернете, которые обналичивали полученные деньги и выводили их заграницу.

Как утверждалось в суде, сайты, через которые осуществлялись ставки игроков в Интернете, принадлежали офшорной компании "B.W.I. Black-Wood Limited" из Кипра, а та в свою очередь принадлежит "Carletta N.V." зарегистрированной на острове Кюрасао – игорном "рае" для онлайн-казино.

Как утверждает следствие, при пополнении игрового аккаунта казино Pin-Up средства приходили на счет ООО "Фрейтаг" как "пополнение личного баланса при игре в спортивный покер". Спортивный покер в Украине, кстати, не был запрещен и является спортом, что правда не мешало почему-то играть в него на деньги в Интернете. За техническую сторону работы должна была отвечать IT-компания "PIN-UP Tech", правда на ее месте этим занималось ООО "Виктория-Софт".

По версии силовиков, деньги которые являются доходом организаторов схемы незаконных азартных игр, перечислялись на счета ЧП-ФЛП, которые все являлись сотрудниками самого Pin-Up а уже затем переводились на счета заграничных фирм, в том числе "B.W.I. Black-Wood Limited", владеющей сайтом.

Pin-Up не при чем?

Напомним, что владельцем "B.W.I. Black-Wood Limited" является "Carletta N.V." с острова Кюрасао, она же в свою очередь владеет компанией "Carletta Limited" зарегистрированной на острове Кипр, а именно "Carletta Limited" на сайте казино Pin-Up числится ее владельцем.

Так выводились деньги когда еще азартные игры были под запретом

Проще говоря, по версии следствия, некие лица, так им и неустановленные, зарабатывают на казино Pin-Up, используют его сотрудников как посредников в выводе средств, а сами деньги утекают в фирмы, владельцем которой является фирма-собственник самого Pin-Up.

Но при всей этой очевидной связи, почему-то организаторов этой нехитрой схемы установить не смогли. А может не захотели? Ведь в октябре 2021 года азартные игры в Украине были уже разрешены, а Pin-Up было легальным респектабельным казино, получившем лицензию 9 апреля 2021 года.

Но остается вопрос – а действительно ли люди, которые недавно избегали уплаты всех налогов и вероятно, выводили деньги заграницу, платят все причитающиеся с них налоги, которые будут совсем нелишними воюющей стране?

При этом сам "Пин-ап" работает не только в Украине, но и в стране-агрессоре, и до недавнего времени ее российский бизнес был частью бизнес-империи предпринимателя Александра Удодова, бывшего зятя российского премьера Михаила Мишустина.