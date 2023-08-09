"Ощадбанк" ввел идентификацию для ВПЛ, а Кабмин продлил ее срок: прекратят ли выплаты

Объяснение дали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Украинский банк "Ощадбанк" мог забрать у людей социальные выплаты из-за непрохождения физическим лицом идентификации. Однако Кабинет Министров Украины продлил срок ее действия до 31 декабря 2023 года.

Это означает, что до конца года даже в отсутствие идентификации государство не будет прекращать выплаты пенсий и соцпомощи, а "Ощадбанк" не будет блокировать счета, сообщает прессслужба Минреинтеграции.

Выплаты касаются внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.

Согласно правительственному постановлению, расширяются возможности для физической идентификации, необходимой для продолжения получения социальных выплат. В частности, можно будет проводить идентификацию лица с использованием видеоконференцсвязи, во время сеанса которого будут предъявляться документы, удостоверяющие личность.

К физической идентификации также приравниваются:

авторизация в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи Действие. Подпись (Действие ID);

удостоверение зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что лицо, проживающее за границей, живое.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что благотворительная организация СОС "Детские городки" предоставляет социальные выплаты на детей, пострадавших в результате войны.