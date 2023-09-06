Скандал на смерти: как лоббисты сомнительных китайских аптечек для ВСУ оттесняют украинского производителя

Поставки некачественных китайских аптечек в воинские части ВСУ сопровождаются рейдерской атакой на единственного украинского производителя аптечек. В разгар войны предпринимается попытка перераспределить рынок заказов Минобороны на этот жизненно важный для бойцов ВСУ товар.

Скандал вокруг силового давления на единственного украинского производителя аптечек для ВСУ, компанию "Киевгума", обрастает новыми подробностями. Уголовное дело, возбужденное Национальной полицией против предприятия по подозрению в завышении цен на аптечки, разваливается на глазах. Поскольку досудебное расследование затягивается из-за отсутствия оснований, "Киевгума" самостоятельно обратилась в экспертные организации и получила документальное заключение о цене рынка на момент поставок. Как сообщил "Бизнес Телеграфу" гендиректор производителя Андрей Острогруд, таким образом подтверждена безосновательность обвинений, что в случае необходимости будет использовано в суде.

Между тем стало известно, что фокус внимания правоохранителей сместился с "Киевгумы" на компании, которые поставили в Украину китайские аптечки сомнительного качества через литовскую фирму-посредника. До сих пор не известно, кто за этими "литовцами" стоит, когда, по какой цене и по согласованию с кем происходили поставки. Но очевидно, что уголовное дело против "Киевгумы" и продвижение китайских аптечек в Украине — результат усилий одной и той же влиятельной группы лиц.

Похоже, именно поэтому уголовное дело против единственного отечественного производителя аптечек, несмотря на отсутствие предъявления обвинений, до сих пор не закрыто. Формально досудебное расследование может занять до 18 месяцев.

Китайские аптечки "под прикрытием"

В конце августа начальнику медицинской службы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антону Шевчуку, попросившему Командование медицинских сил заменить некачественные китайские турникеты, объявили "строгий выговор". Об этом сообщила волонтер Оксана Корчинская, к которой начмед обращался за помощью в замене некачественных аптечек. По информации "Бизнес Телеграфа", речь идет о партии из около 40 000 аптечек, которую еще в прошлом году пытались продать благотворительному фонду United24 через украинскую фирму-посредника, но тогда соглашение сорвалось.

Дельцы на этом, похоже, решили не останавливаться и, судя по информации из частей ВСУ, смогли поставить сомнительные аптечки военным. В конце июля 2023 года выяснилось , что непригодность турникетов из китайских аптечек подтверждена тестами государственного предприятия "Укрметртестстандарт". Несмотря на это, комиссия Минобороны провела проверку и решила не отзывать аптечки, от которых зависят жизни бойцов ВСУ.

Активное продвижение китайских аптечек в ВСУ проходит одновременно с грязной попыткой перераспределить рынок с привлечением группы заинтересованных лиц в правоохранительных органах.

Атака на "Киевгуму"

В распоряжении "Бизнес Телеграфа" есть документы, проливающие свет на исполнителей рейдерской атаки на компанию "Киевгума".

Национальная полиция уже два месяца пытается найти хоть какие-нибудь зацепки, чтобы обвинить компанию. Для этого на изучение взяты все документы поставщика аптечек за 2021-2022 годы. За этот же период анализируются данные операторов связи по телефонным номерам, принадлежащим руководителю "Киевгумы" Андрею Острогруду и даже командованию Медицинских сил ВСУ. Одновременно Государственная налоговая служба собирает информацию о платежах "Киевгумы" за последние 2,5 года для передачи Национальной полиции.

Генеральный директор компании Андрей Острогруд считает, что целью давления силовиков является попытка оттеснить "Киевгуму" от прямых контрактов с Министерством обороны. По его мнению, таким образом координаторы рейдерской атаки хотят расчистить место для фирмы-посредника, которая будет продавать для ВСУ дешевые китайские аптечки.

Кто стоит за китайскими аптечками?

Скандал вокруг аптечек из Китая пришелся на вторую половину июля, когда волонтер Оксана Корчинская сообщила о поставке украинским бойцам некачественных турникетов, а также обычной марли вместо химического кровоостанавливающего бинта. По данным волонтера, на фронт завезли 40 тысяч некачественных китайских турникетов. Корчинская отметила, что в прошлом году наблюдались попытки поставок подобной продукции в части ТРО. Но тогда эту операцию удалось заблокировать.

По словам Андрея Острогруда, лоббирование китайской продукции со стороны отдельных высокопоставленных силовиков наблюдается с середины 2022 года. Тогда к нему приезжал предприниматель, некий Александр, с предложением… "разделить рынок". Часть госпиталей, через которые осуществляется поставка на ВСУ, оставила бы себе "Киевгума", а остальные — фирма-прокладка, которая работает с китайским товаром. Получив отказ, незваный гость предупредил о будущих проблемах с контрактами Минобороны и возможном уголовном деле. Нынешнее давление со стороны силовиков предприниматель считает прямым следствием этих угроз.

Кто совершает рейдерскую атаку?

Согласно документам, которые есть в распоряжении "Бизнес Телеграфа", 5 июля следственный судья Печерского районного суда Шапутько С.В. одобрил временный доступ к вещам и документам Андрея Острогруда по уголовному делу о закупке аптечек по завышенным ценам. Никаких доказательств завышения цены в судебном решении не приведено. Ходатайство об этом судебном решении осуществил следователь Нацполиции Андрей Гречаный. Согласно документам, уголовное дело он возбудил еще 12 апреля 2023 года.

Уже 10 июля тот же следователь Андрей Гречаный делает еще одно ходатайство в Печерский районный суд относительно доступа к документам в налоговой по компании "Киевгума". И снова получит одобрение, на этот раз решением судьи Остапчук Т. В. На этот раз в судебном решении приводятся хоть какие-то аргументы следователя по уголовному делу. В частности, Андрей Гречаный сообщил суду о повышении цены аптечки производства "Киевгумы" в сентябре 2022 года на 8,3% (!) по сравнению с контрактом июля 2022 года.

Тот факт, что за это время подорожала электроэнергия, горючее, импортные составляющие аптечки для ВСУ, следователь Андрей Гречаный мог установить обычным запросом на предприятие. Когда такой запрос все же появился, выяснилось, что следователя интересует вся финансовая документация "Киевгумы" за 2021 и 2022 годы. Одновременно гендиректор компании Андрей Острогруд начал получать информацию о подготовке "маски-шоу" — обысков на его предприятии с использованием силовиков. Не дожидаясь таких гостей, Андрей Острогруд отправил к следователю адвокатов с полным перечнем документов.

Во время передачи документов между адвокатами и следователем состоялся интересный разговор. Он признался, что по этому делу является только "секретарем". Мол, координация дела осуществляется сверху.

Подтверждением тому стала активизация давления с другой стороны — Налоговой службы. Налоговики Броваров по приказу сверху подготовили копии всех отчетов "Киевгумы" за последние годы. Поиски хоть каких-нибудь фактов неуплаты налогов пока ни к чему не привели. Дело в том, что за 2022 год "Киевгума" уплатила 48 миллионов гривен налогов, а за полгода 2023 года почти 60 миллионов.

Продолжение следует…

К кому именно вверх ведут ниточки, за которые дергают координаторы рейдерской атаки на единственного поставщика аптечек для ВСУ, пока неизвестно. Очевидно, что надуманное уголовное дело и поиск налоговиками каких-либо нарушений на "Киевгуме" связаны. Также не вызывает сомнения интерес некоторых высоких чиновников в государственных силовых структурах организовать масштабные поставки в Украину дешевых китайских аптечек вместо украинских. Детали рейдерской атаки на "Киевгуму" должны немедленно стать предметом расследования НАБУ и ГБР. "Бизнес Телеграф" предоставит этим органам всю собранную информацию. В том числе и ту, которую пока не удалось подтвердить документами.

Тем временем "Киевгума" продолжает поставлять аптечки для ВСУ через немецкий Бундесвер. Минобороны Германии через немецкую компанию десятки лет занимается тактической медициной, осуществила аудит производства, согласовала образцы аптечек и соответственно подписала действующие контракты на поставку.

В то же время, по информации "Бизнес Телеграфа", сейчас в частях ВСУ осуществляется проверка потребности в аптечках. Не исключено, что удовлетворить ее снова попытаются якобы "волонтерской помощью" в виде китайского хлама.