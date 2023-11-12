Укр

"Подъемные" военнослужащим: что это такое и кто может на нее рассчитывать

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
ВСУ Новость обновлена 12 ноября 2023, 17:23
ВСУ

Помощь положена не всем

Некоторые украинские военнослужащие могут рассчитывать на подъемную помощь, которая предусмотрена для контрактных и кадровых военных, а также офицеров, проходящих службу по призыву.

Как информирует "Бесплатная правовая помощь", получить эту помощь могут как сами военнослужащие, так и их родственники. Однако есть свои нюансы в том, кто и как это может сделать.

Подъемная помощь выплачивается в случае переезда военнослужащего на новое место службы. Это касается военнослужащих, которых отправили в другую воинскую часть, на другое место службы или на обучение на срок в шесть или больше месяцев.

Размер помощи составляет одно месячное денежное обеспечение военнослужащего, а также 50% от денежного обеспечения за каждого члена семьи, который переехал вместе с ним.

Для получения этой помощи необходимо совершить следующие шаги.

  • Военнослужащий лично пишет и представляет рапорт командиру воинской части о предоставлении подъемной помощи.
  • Командир воинской части ставит свою резолюцию на рапорте о предоставлении подъемной помощи военнослужащему.
  • Приказ о выплате подъемной помощи подготавливается службой персонала воинской части.
  • Командир воинской части подписывает приказ с указанием в нем денежной суммы к выплате.

Если говорить о семье военнослужащего, то она положена не всем, а лишь:

  • супруги, брак с которой зарегистрирован до даты прибытия военнослужащего на новое место службы или приема на военную службу по контракту;
  • несовершеннолетних детей, в том числе и усыновленных;
  • нетрудоспособных родителей или усыновителей военнослужащего и его супруги.

Получить эти выплаты можно, если обращение поступает в течение трех лет после возникновения права на ее получение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, имеют ли право мобилизованные военные на выплату денежной помощи после увольнения со службы.

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