"Подъемные" военнослужащим: что это такое и кто может на нее рассчитывать
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Помощь положена не всем
Некоторые украинские военнослужащие могут рассчитывать на подъемную помощь, которая предусмотрена для контрактных и кадровых военных, а также офицеров, проходящих службу по призыву.
Как информирует "Бесплатная правовая помощь", получить эту помощь могут как сами военнослужащие, так и их родственники. Однако есть свои нюансы в том, кто и как это может сделать.
Подъемная помощь выплачивается в случае переезда военнослужащего на новое место службы. Это касается военнослужащих, которых отправили в другую воинскую часть, на другое место службы или на обучение на срок в шесть или больше месяцев.
Размер помощи составляет одно месячное денежное обеспечение военнослужащего, а также 50% от денежного обеспечения за каждого члена семьи, который переехал вместе с ним.
Для получения этой помощи необходимо совершить следующие шаги.
- Военнослужащий лично пишет и представляет рапорт командиру воинской части о предоставлении подъемной помощи.
- Командир воинской части ставит свою резолюцию на рапорте о предоставлении подъемной помощи военнослужащему.
- Приказ о выплате подъемной помощи подготавливается службой персонала воинской части.
- Командир воинской части подписывает приказ с указанием в нем денежной суммы к выплате.
Если говорить о семье военнослужащего, то она положена не всем, а лишь:
- супруги, брак с которой зарегистрирован до даты прибытия военнослужащего на новое место службы или приема на военную службу по контракту;
- несовершеннолетних детей, в том числе и усыновленных;
- нетрудоспособных родителей или усыновителей военнослужащего и его супруги.
Получить эти выплаты можно, если обращение поступает в течение трех лет после возникновения права на ее получение.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, имеют ли право мобилизованные военные на выплату денежной помощи после увольнения со службы.