"Подъемные" военнослужащим: что это такое и кто может на нее рассчитывать

Помощь положена не всем

Некоторые украинские военнослужащие могут рассчитывать на подъемную помощь, которая предусмотрена для контрактных и кадровых военных, а также офицеров, проходящих службу по призыву.

Как информирует "Бесплатная правовая помощь", получить эту помощь могут как сами военнослужащие, так и их родственники. Однако есть свои нюансы в том, кто и как это может сделать.

Подъемная помощь выплачивается в случае переезда военнослужащего на новое место службы. Это касается военнослужащих, которых отправили в другую воинскую часть, на другое место службы или на обучение на срок в шесть или больше месяцев.

Размер помощи составляет одно месячное денежное обеспечение военнослужащего, а также 50% от денежного обеспечения за каждого члена семьи, который переехал вместе с ним.

Для получения этой помощи необходимо совершить следующие шаги.

Военнослужащий лично пишет и представляет рапорт командиру воинской части о предоставлении подъемной помощи.

Командир воинской части ставит свою резолюцию на рапорте о предоставлении подъемной помощи военнослужащему.

Приказ о выплате подъемной помощи подготавливается службой персонала воинской части.

Командир воинской части подписывает приказ с указанием в нем денежной суммы к выплате.

Если говорить о семье военнослужащего, то она положена не всем, а лишь:

супруги, брак с которой зарегистрирован до даты прибытия военнослужащего на новое место службы или приема на военную службу по контракту;

несовершеннолетних детей, в том числе и усыновленных;

нетрудоспособных родителей или усыновителей военнослужащего и его супруги.

Получить эти выплаты можно, если обращение поступает в течение трех лет после возникновения права на ее получение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, имеют ли право мобилизованные военные на выплату денежной помощи после увольнения со службы.