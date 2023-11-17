Семья получит деньги на ребенка: что нужно сделать и необходимые документы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Кроме денег, организация оказывает комплексную помощь
Украинским семьям государство продолжает начислять деньги. Дополнительные выплаты получат семья, в которой ребенок пострадал от войны и получил ранение или иное повреждение.
Организация СОС "Детские городки", кроме денег, также оказывают комплексную помощь в оформлении документов, психологическую поддержку и бесплатные юридические консультации, говорится на сайте. Такая программа действует по всей территории страны и даже за рубежом (только для украинцев).
Какую помощь оказывает организация
- сопровождение в оформлении инвалидности, социальных выплат и других специальных статусов;
- предоставление консультаций по юридическим и социальным вопросам;
- предоставление медицинских услуг, в т.ч. диагностирование, протезирование, хирургические операции, медикаментозное лечение;
- предоставление реабилитационных услуг;
- психологическая поддержка детей, их родителей и других членов семьи;
- денежная помощь семьям детей, получивших ранением или иное повреждение здоровья в результате российского вторжения в Украину;
- другие услуги в соответствии с потребностями детей и семей.
Семья должна принять участие в программе благотворительной организации, предварительно заполнив форму на сайте фонда СОС "Детские городки".
Документы, необходимые для оформления начисления
- паспорт одного из родителей или другого законного представителя ребенка;
- ИНН законного представителя ребенка;
- свидетельство о рождении или паспорте ребенка;
- ИНН ребенка (при наличии);
- реквизиты денежного счета (номер IBAN);
- медицинская выписка или справка от Национальной полиции или выписка о внесении дела в Единый реестр досудебных расследований (при наличии).
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Украине поможет закупить дрова на зиму. Программой предусмотрено 16 тысяч гривен для таких лиц.