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Семья получит деньги на ребенка: что нужно сделать и необходимые документы

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Украинская гривна
Украинская гривна. Фото Финансовый клуб

Кроме денег, организация оказывает комплексную помощь

Украинским семьям государство продолжает начислять деньги. Дополнительные выплаты получат семья, в которой ребенок пострадал от войны и получил ранение или иное повреждение.

Организация СОС "Детские городки", кроме денег, также оказывают комплексную помощь в оформлении документов, психологическую поддержку и бесплатные юридические консультации, говорится на сайте. Такая программа действует по всей территории страны и даже за рубежом (только для украинцев).

Какую помощь оказывает организация

  • сопровождение в оформлении инвалидности, социальных выплат и других специальных статусов;
  • предоставление консультаций по юридическим и социальным вопросам;
  • предоставление медицинских услуг, в т.ч. диагностирование, протезирование, хирургические операции, медикаментозное лечение;
  • предоставление реабилитационных услуг;
  • психологическая поддержка детей, их родителей и других членов семьи;
  • денежная помощь семьям детей, получивших ранением или иное повреждение здоровья в результате российского вторжения в Украину;
  • другие услуги в соответствии с потребностями детей и семей.

Семья должна принять участие в программе благотворительной организации, предварительно заполнив форму на сайте фонда СОС "Детские городки".

Документы, необходимые для оформления начисления

  • паспорт одного из родителей или другого законного представителя ребенка;
  • ИНН законного представителя ребенка;
  • свидетельство о рождении или паспорте ребенка;
  • ИНН ребенка (при наличии);
  • реквизиты денежного счета (номер IBAN);
  • медицинская выписка или справка от Национальной полиции или выписка о внесении дела в Единый реестр досудебных расследований (при наличии).

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Украине поможет закупить дрова на зиму. Программой предусмотрено 16 тысяч гривен для таких лиц.

Теги:
#Дети #Социальные выплаты #Война #Выплаты