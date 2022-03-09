В Днепре развернули пункт обогрева и десятки волонтерских пунктов

В городе Днепр волонтеры и местные власти объединились для помощи переселенцам, территориальной обороне и военным. В частности, на железнодорожном вокзале развернут пункт обогрева, передает Днепропетровская областная администрация.

Согласно сообщению, пункт обогрева функционирует для переселенцев, прибывающих в Днепр или ожидающих своих поездов дальше. За правопорядком следит местная полиция.

"Наряды полиции работают день и ночь. Жители добросовестно придерживаются комендантского часа. Этим очень облегчают нам работу. На вокзале нет очередей. Большинство людей, желавших эвакуироваться – уехали", – отметил заместитель начальника Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонис.

В свою очередь, днепровские волонтеры организовали сеть опорных пунктов по всему городу, задача которых оказывать помощь как переселенцам, так и теробороне и ВСУ. Волонтеры формируют армейские аптечки, плетут маскировочные сетки, собирают тёплые вещи.

"Наша работа слаженная, логистически выстроенная. Каждый отвечает за свое направление. У координаторов есть помощники-волонтеры. Очень бизнес города помогает. Финансово и продукцией. Из-за границы поддержка поступает. Жители тоже небезразличны. Приносят все, что могут. От воды и влажных салфеток до лекарств", – рассказала координатор волонтерского штаба Днепра Юлия Дмитрова.

В настоящее время в волонтерских пунктах задействованы сотни людей, открываются дополнительные склады для гуманитарных грузов, а водители на своих автомобилях развозят помощь.