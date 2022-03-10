В Кривом Роге в спешке эвакуируют людей: появилась угроза
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С собой нужно брать минимум вещей
В Кривом Роге Днепропетровской области, на подступах к которому украинские защитники сдерживают врага, один из микрорайонов хотят эвакуировать из-за приближения россиян.
Об этом сообщил бывший вице-премьер Александр Вилкул.
Жителям микрорайона Ингулец рекомендуют переехать в северную часть города — в Саксаганский, Покровский, Терновской районы. 10 марта с 8 утра до 18:00 будет проходить эвакуация. Перевозить людей будут троллейбусами на дизельных генераторах и автобусами.
Тем, у кого нет вариантов разместиться у друзей и родных предоставят места в общежитиях, детсадах, школах и Дворцах культуры севера Кривого Рога. Места в общежитиях в первую очередь будут предоставляться семьям с маленькими детьми и инвалидам.
Точки сбора:
- автовокзал
- центральная площадь по проспекту Победы (возле арки)
- Дворец культуры "Ингулец"
- амбулатория на ул. Проходная, 42
- поселок Зеленый (возле школы 101)
- от жд станции "Ингулец" будет отправляться электричка на главный вокзал. Запланировано три выезда 8:45, 12:45, 16:45.
Что брать с собой:
- документы
- телефон и зарядное к нему
- лекарства
- одеяла
- подушки
- если есть — спальные мешки и матрасы.
Питание обещают обеспечить.
Ранее "Телеграф" писал про запланированное на 10 марта открытие трех гуманитарных коридоров из Сумской области.
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