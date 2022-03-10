В Кривом Роге в спешке эвакуируют людей: появилась угроза

С собой нужно брать минимум вещей

В Кривом Роге Днепропетровской области, на подступах к которому украинские защитники сдерживают врага, один из микрорайонов хотят эвакуировать из-за приближения россиян.

Об этом сообщил бывший вице-премьер Александр Вилкул.

Жителям микрорайона Ингулец рекомендуют переехать в северную часть города — в Саксаганский, Покровский, Терновской районы. 10 марта с 8 утра до 18:00 будет проходить эвакуация. Перевозить людей будут троллейбусами на дизельных генераторах и автобусами.

Тем, у кого нет вариантов разместиться у друзей и родных предоставят места в общежитиях, детсадах, школах и Дворцах культуры севера Кривого Рога. Места в общежитиях в первую очередь будут предоставляться семьям с маленькими детьми и инвалидам.

Точки сбора:

автовокзал

центральная площадь по проспекту Победы (возле арки)

Дворец культуры "Ингулец"

амбулатория на ул. Проходная, 42

поселок Зеленый (возле школы 101)

от жд станции "Ингулец" будет отправляться электричка на главный вокзал. Запланировано три выезда 8:45, 12:45, 16:45.

Что брать с собой:

документы

телефон и зарядное к нему

лекарства

одеяла

подушки

если есть — спальные мешки и матрасы.

Питание обещают обеспечить.

Ранее "Телеграф" писал про запланированное на 10 марта открытие трех гуманитарных коридоров из Сумской области.