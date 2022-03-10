Укр

В Кривом Роге в спешке эвакуируют людей: появилась угроза

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В старом районе живет много людей Новость обновлена 10 марта 2022, 09:00
В старом районе живет много людей

С собой нужно брать минимум вещей

В Кривом Роге Днепропетровской области, на подступах к которому украинские защитники сдерживают врага, один из микрорайонов хотят эвакуировать из-за приближения россиян.

Об этом сообщил бывший вице-премьер Александр Вилкул.

Жителям микрорайона Ингулец рекомендуют переехать в северную часть города — в Саксаганский, Покровский, Терновской районы. 10 марта с 8 утра до 18:00 будет проходить эвакуация. Перевозить людей будут троллейбусами на дизельных генераторах и автобусами.

Тем, у кого нет вариантов разместиться у друзей и родных предоставят места в общежитиях, детсадах, школах и Дворцах культуры севера Кривого Рога. Места в общежитиях в первую очередь будут предоставляться семьям с маленькими детьми и инвалидам.

Точки сбора:

  • автовокзал
  • центральная площадь по проспекту Победы (возле арки)
  • Дворец культуры "Ингулец"
  • амбулатория на ул. Проходная, 42
  • поселок Зеленый (возле школы 101)
  • от жд станции "Ингулец" будет отправляться электричка на главный вокзал. Запланировано три выезда 8:45, 12:45, 16:45.

Что брать с собой:

  • документы
  • телефон и зарядное к нему
  • лекарства
  • одеяла
  • подушки
  • если есть — спальные мешки и матрасы.

Питание обещают обеспечить.

Ранее "Телеграф" писал про запланированное на 10 марта открытие трех гуманитарных коридоров из Сумской области.

Теги:
#Эвакуация #Кривой Рог #Ингулец
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