Ударили "Градами" по жилым районам: фото последствий ночного обстрела Днепропетровщины
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Пострадало по меньшей мере четыре жилые многоэтажки
В ночь на вторник, 22 марта, российские оккупанты после ряда неудачных попыток прорыва в Днепропетровскую область обстреляли населенные пункты под Кривым Рогом из систем залпового огня "Град".
Фото последствий опубликовала днепропетровская областная прокуратура, сообщает "Телеграф".
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Еще утром 22 марта мэр Кривого Рога Александр Вилкул проинформировал, что ночью зафиксировали два обстрела "Градами", вследствие которых пострадали город Зеленодольск и село Малая Костромка.
Оба населенных пункта находятся на границе Днепропетровской области, куда из временно оккупированных районов Херсонщины пытаются пробиться российские военные.
По предварительным данным, вследствие обстрелов никто не пострадал, однако были нанесены повреждения жилым домам.
Как сообщает прокуратура, в Зеленодольске были повреждены четыре многоэтажки, в то время как поблизости не было никаких военных объектов. Открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.
Как сообщал "Телеграф", Днепропетровская область пока в стороне от активных боевых действий, и вражеские военные пока не прошли на территорию, хотя ранее в регионе уже неоднократно фиксировали ракетные обстрелы и сбивали самолеты рф.