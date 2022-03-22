Укр

Ударили "Градами" по жилым районам: фото последствий ночного обстрела Днепропетровщины

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Россияне среди ночи обстреляли мирный Зеленодольск и его окрестности Новость обновлена 22 марта 2022, 13:43
Россияне среди ночи обстреляли мирный Зеленодольск и его окрестности

Пострадало по меньшей мере четыре жилые многоэтажки

В ночь на вторник, 22 марта, российские оккупанты после ряда неудачных попыток прорыва в Днепропетровскую область обстреляли населенные пункты под Кривым Рогом из систем залпового огня "Град".

Фото последствий опубликовала днепропетровская областная прокуратура, сообщает "Телеграф".

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Еще утром 22 марта мэр Кривого Рога Александр Вилкул проинформировал, что ночью зафиксировали два обстрела "Градами", вследствие которых пострадали город Зеленодольск и село Малая Костромка.

Оба населенных пункта находятся на границе Днепропетровской области, куда из временно оккупированных районов Херсонщины пытаются пробиться российские военные.

Зеленодольск и Малая Костромка на карте Украины
Зеленодольск и Малая Костромка на карте Украины

По предварительным данным, вследствие обстрелов никто не пострадал, однако были нанесены повреждения жилым домам.

Как сообщает прокуратура, в Зеленодольске были повреждены четыре многоэтажки, в то время как поблизости не было никаких военных объектов. Открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия обстрела домов в Зеленодольске
Последствия обстрела домов в Зеленодольске

Как сообщал "Телеграф", Днепропетровская область пока в стороне от активных боевых действий, и вражеские военные пока не прошли на территорию, хотя ранее в регионе уже неоднократно фиксировали ракетные обстрелы и сбивали самолеты рф.

Теги:
#Обстрел #Кривой Рог #Град
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