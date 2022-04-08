Жизнь побеждает: на фоне паники в Днепре увидели хороший знак для украинцев

У оккупантов не получится испортить нам жизнь

По состоянию на начало апреля в Днепропетровскую область начали возвращаться аисты, и это хороший знак на фоне шумихи, вызванной рекомендацией мэра Днепра Бориса Филатова выезжать из областного центра.

Об этом утром 8 апреля высказался руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"В нашу область после зимовки прилетели первые аисты. Пока немного. Но через несколько недель станет больше. Смышленые люди говорят, что у нас поселяются несколько сотен этих птиц. Они любят долины Орили и Самары", — подчеркнул чиновник.

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"Аисты – классный знак, по-моему. Ибо вопреки желанию орков испортить нашу жизнь, жизнь все равно побеждает! Все будет Украина!", — добавил Резниченко.

Напомним, что несколько дней назад бывший главнокомандующий НАТО заявил, что Днепр может стать одной из целей российских военных в Украине.

А накануне мэр Борис Филатов порекомендовал людям не спешить возвращаться в Днепр, а эвакуировавшимся в город из "горящих" точек, — ехать дальше в сторону западных областей. Суммарно все это стало причиной довольно напряженных настроений в регионе.

Как сообщал "Телеграф", на фоне всего этого Филатов пытался успокоить днепрян объяснениями, что во время войны женщинам, детям, старикам просто лучше побыть в более спокойных местах.