Нервы не выдержали: в Кривом Роге мужчина молотком наказал нарушителя светомаскировки

Световые сигналы могут нести опасность

На Днепропетровщине, которая за минувший день слышала тревогу рекордное количество раз, светомаскировка вышла на новый уровень.

Как сообщает региональный Телеграм-канал "Днепр.Оперативный", в Кривом Роге мужчина во время очередной тревоги радикально решил вопрос с лампочкой сигнализации на одном из автомобилей. Он разбил ее молотком.

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В сообщении отмечают, что по мнению мужчины, маячок сигнализации светил в небо, и из-за него российская авиация может бомбить.

Отметим, что важность светомаскировки трудно отрицать — через прибор ночного видения видны не только яркие софиты рекламы, но и окна. С помощью свет сигналы российским захватчикам могут подавать диверсанты.

Российские войска ищут разные способы, чтобы максимально навредить украинцам — они минируют бытовые предметы, чтобы увеличить количество жертв среди мирного населения. Продолжаются обстрелы украинских городов — в Харьковской, Луганской, Донецкой областях. Например, в Северодонецке после их обстрелов дотла выгорел подъезд в пятиэтажке.

Ранее "Телеграф" публиковал сводку событий на юге страны — часть Херсонской области оккупирована, враг продолжает попытки выйти на ее границы, обстреливает Николаевскую область, а на Одесчине установлен длинный комендантский час.