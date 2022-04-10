Укр

Нервы не выдержали: в Кривом Роге мужчина молотком наказал нарушителя светомаскировки

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Кривой Рог ночью в довоенное время Новость обновлена 10 апреля 2022, 09:49
Кривой Рог ночью в довоенное время

Световые сигналы могут нести опасность

На Днепропетровщине, которая за минувший день слышала тревогу рекордное количество раз, светомаскировка вышла на новый уровень.

Как сообщает региональный Телеграм-канал "Днепр.Оперативный", в Кривом Роге мужчина во время очередной тревоги радикально решил вопрос с лампочкой сигнализации на одном из автомобилей. Он разбил ее молотком.

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В сообщении отмечают, что по мнению мужчины, маячок сигнализации светил в небо, и из-за него российская авиация может бомбить.

Отметим, что важность светомаскировки трудно отрицать — через прибор ночного видения видны не только яркие софиты рекламы, но и окна. С помощью свет сигналы российским захватчикам могут подавать диверсанты.

Российские войска ищут разные способы, чтобы максимально навредить украинцам — они минируют бытовые предметы, чтобы увеличить количество жертв среди мирного населения. Продолжаются обстрелы украинских городов — в Харьковской, Луганской, Донецкой областях. Например, в Северодонецке после их обстрелов дотла выгорел подъезд в пятиэтажке.

Ранее "Телеграф" публиковал сводку событий на юге страны — часть Херсонской области оккупирована, враг продолжает попытки выйти на ее границы, обстреливает Николаевскую область, а на Одесчине установлен длинный комендантский час.

Теги:
#Кривой Рог #Соседи #Сигнализация
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