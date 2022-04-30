Укр

В Днепре мальчик с аутизмом собрал деньги на бронежилеты для бойцов ВСУ

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
103
Костя Краснов помогает армии Новость обновлена 30 апреля 2022, 11:32
Костя Краснов помогает армии

Все началось с помощи его дяде, который воюет на Донбассе

В Днепре мальчик с аутизмом смог собрать деньги на бронежилеты для бойцов ВСУ. А началось все с поисков бронежилета для его дяди, который защищает украинские позиции на Донбассе.

Подробности истории рассказали в сюжете ТСН.

Как говорится в сюжете, юный Костя Краснов стал создавать экосумки с необычными принтами для того, чтобы собрать деньги на бронежилет для его дяди, который служит на Донбассе. Для этого его мама разместила объявление в соцсетях, после чего творчество Кости увлекло людей по всей стране.

Сейчас же мальчик собрал деньги уже на 17 бронежилетов для украинских воинов.

Сумка по эскизу Кости
Сумка по эскизу Кости

Как отмечается, у Кости расстройство аутичного спектра. Рисованием и дизайном он увлекся 3 года назад. Сначала его изделия покупали лишь друзья, но когда дяде мальчика понадобилась помощь, мама мальчика выставила его работы в интернете. К слову, бронежилет его дяде отправили неравнодушные люди, а семья мальчика решила помогать другим.

"На первые 10 жилетов мы собрали деньги за двое или трое суток", — отмечает женщина.

Войну Косте приходится переживать уже не в первый раз. Еще в 2014-м году его семья была вынуждена убегать из Донецка.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинский оперный певец написал стих о путине.

Теги:
#Днепр #Война #ВСУ
Спикер Пентагона Джон Кирби
Новости США
В Пентагоне от души проехались по путину: посол россии "огрызнулся"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Спикер Пентагона Джон Кирби
В Пентагоне от души проехались по путину: посол россии "огрызнулся"
Дата публикации
Категория
Столичные водители проводят в очередях по несколько часов
Киевляне вышли на "охоту" за бензином: у заправок огромные очереди, доходит до скандалов (видео)
Дата публикации
Категория
Сгоревшая техника рф
В россии признали, что скрывают потери в Украине
Дата публикации
Категория
Ирина Верещук
россия пытается выменять военных на взятых в заложники гражданских - это запрещено Женевской конвенцией
Дата публикации
Категория
Украинские воины продолжают отражать атаки россиян
Война — день 66: ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине, а россия становится ближе к статусу страны-изгоя