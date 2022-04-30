В Днепре мальчик с аутизмом собрал деньги на бронежилеты для бойцов ВСУ
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Все началось с помощи его дяде, который воюет на Донбассе
В Днепре мальчик с аутизмом смог собрать деньги на бронежилеты для бойцов ВСУ. А началось все с поисков бронежилета для его дяди, который защищает украинские позиции на Донбассе.
Подробности истории рассказали в сюжете ТСН.
Как говорится в сюжете, юный Костя Краснов стал создавать экосумки с необычными принтами для того, чтобы собрать деньги на бронежилет для его дяди, который служит на Донбассе. Для этого его мама разместила объявление в соцсетях, после чего творчество Кости увлекло людей по всей стране.
Сейчас же мальчик собрал деньги уже на 17 бронежилетов для украинских воинов.
Как отмечается, у Кости расстройство аутичного спектра. Рисованием и дизайном он увлекся 3 года назад. Сначала его изделия покупали лишь друзья, но когда дяде мальчика понадобилась помощь, мама мальчика выставила его работы в интернете. К слову, бронежилет его дяде отправили неравнодушные люди, а семья мальчика решила помогать другим.
"На первые 10 жилетов мы собрали деньги за двое или трое суток", — отмечает женщина.
Войну Косте приходится переживать уже не в первый раз. Еще в 2014-м году его семья была вынуждена убегать из Донецка.
Как сообщал "Телеграф", ранее украинский оперный певец написал стих о путине.
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