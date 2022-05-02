Россияне против складов: появилось видео момента "прилета" ракеты рф по Днепропетровщине

Утро вторника на Днепропетровщине выдалось очень неспокойным

Российские военные которую неделю продолжают свои попытки прорваться на территорию Днепропетровской области, а поскольку это не получается, — то ведут дистанционные обстрелы. Так, утром 2 мая в очередной раз ударили по складским помещениям.

Видео момента ракетного удара опубликовал руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Утром во вторник жителей Днепропетровщины еще в 5 утра разбудили звуки сирены, — как стало известно позже, ракета прилетела в склад на территории агрофирмы в Покровской громаде Синельниковского района.

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Вследствие удара обвалилась крыша здания, где хранилось зерно. Никто не пострадал и не погиб.

Видео момента удара впечатляет:

Стоит заметить, что на этой неделе резко обострились обстрелы россиян Днепропетровской области, — только вчера там сбили по меньшей мере одну ракету и один беспилотник.

Кроме того, были ракетные прилеты в частные дома и по складам агропредприятия.

"Орки с болезненным упорством "демилитаризируют" наши склады", — комментирует ситуацию Резниченко.

Последствия удара по складам на Днепропетровщине 01.05.2022

Как сообщал "Телеграф", накануне россияне ударили по удобрениям под Николаевом, из-за чего поднялся огромный розовый гриб дыма.