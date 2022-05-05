Сильно и больно в то же время: в сети показали фото кладбища в Днепре, где хоронят украинских защитников

Воины отдали свою жизнь за независимость страны и нашу мирную жизнь – об этом надо помнить

Украина продолжает отражать широкомасштабное российское вторжение, но платит за это непомерную цену – теряет в боях своих героических сыновей и дочерей. Подтверждением тому является кладбище в Днепре — десятки новых могил, над которыми развеваются украинские флаги. Сине-желтые флаги лишний раз напоминают, за что отдали свою жизнь наши земляки.

Фотографией поделилась в Instagram фотограф из Мариуполя Светлана Чернухина.

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"Я хочу, чтобы вы на секунду задумались, какой ценой нам достается наша жизнь. Кто за нее платит. У кого мы в долгу за то, что имеем возможность обнять своих детей", — подписала снимок его автор.

Женщина призвала горожан, которые планируют посещать кладбище, взять с собой лишний букет живых цветов для наших воинов и таким образом отдать им честь, ведь родные некоторых наших павших защитников не могут добраться до их могил.

Следует отметить, что в комментариях к фото местные жители конкретизировали, что на этом участке кладбища украинских защитников хоронят с 2014 года. Именно этим объясняется наличие памятников на некоторых могилах.

Могилы защитников Украины на кладбище в Днепре. Фото: Светлана Чернухина

Следует отметить, что во время войны с российскими оккупантами погибают также гражданские. Вражеская армия во временно оккупированных населенных пунктах пытает украинцев, после чего жестоко убивает. Так, в Николаевской области нашли могилу с двумя украинцами, которых мучили, а затем застрелили.

А вблизи наполовину уничтоженного Мариуполя нашли братскую могилу 300 метров в длину. Таких захоронений в окрестностях города спутники фиксировали несколько.