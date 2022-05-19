Оккупанты мощно обстреляли село под Кривым Рогом (фото последствий)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 411
Людей не зацепило только чудом
Ночь на 19 мая была весьма неспокойной для жителей Днепропетровщины. Десятки разрушенных домов, а также "перебитые" электро- и газоснабжение — таким результатом обернулся артиллерийский обстрел Зеленодольской общины.
Подробности стали известны от главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Больше всего досталось селу Великая Костромка. Оккупанты открывали по нему огонь не менее пяти раз. Для атаки использовались артиллерийские установки "Ураган" и "Град".
Много снарядов еще с вечера прилетели в просто в поля рядом с населенным пунктом, однако уже глубокой ночью атаковать начали само село. "Прилеты" произошли по жилому сектору, некоторые из домов разрушены частично или полностью. Также в Великой Костромке отсутствует газ и электричество — линии снабжения были перебиты снарядами.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
По словам руководителя Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, за почти три месяца полномасштабной войны с россией, Зеленодольскую и Широковскую общины области покинули около 14 тысяч жителей.
На обстрел Великой Костромки отреагировал и мэр Кривого Рога Александр Вилкул. Несмотря на относительную близость к пострадавшему населенному пункту город не пострадал, однако вражеские обстрелы фиксировались по линии соприкосновения.
Напомним, что неспокойно ночью было и в Сумской области. Вражеские войска вели обстрелы украинской границы с территории рф сразу в нескольких направлениях.
Также "Телеграф" писал о ситуации на юге страны. К слову, в Черном море снова активизировались корабли противника.