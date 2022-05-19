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Оккупанты мощно обстреляли село под Кривым Рогом (фото последствий)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Россияне активно использовали артиллерию Новость обновлена 19 мая 2022, 08:45
Россияне активно использовали артиллерию

Людей не зацепило только чудом

Ночь на 19 мая была весьма неспокойной для жителей Днепропетровщины. Десятки разрушенных домов, а также "перебитые" электро- и газоснабжение — таким результатом обернулся артиллерийский обстрел Зеленодольской общины.

Подробности стали известны от главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

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Больше всего досталось селу Великая Костромка. Оккупанты открывали по нему огонь не менее пяти раз. Для атаки использовались артиллерийские установки "Ураган" и "Град".

Великая Костромка относится к Зеленодольской общине
Великая Костромка относится к Зеленодольской общине

Много снарядов еще с вечера прилетели в просто в поля рядом с населенным пунктом, однако уже глубокой ночью атаковать начали само село. "Прилеты" произошли по жилому сектору, некоторые из домов разрушены частично или полностью. Также в Великой Костромке отсутствует газ и электричество — линии снабжения были перебиты снарядами.

Дома просто разбиты от осколков снарядов
Дома просто разбиты от осколков снарядов

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

По словам руководителя Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, за почти три месяца полномасштабной войны с россией, Зеленодольскую и Широковскую общины области покинули около 14 тысяч жителей.

Крыши в доме фактически нет, кирпичные стены посечены
Крыши в доме фактически нет, кирпичные стены посечены

На обстрел Великой Костромки отреагировал и мэр Кривого Рога Александр Вилкул. Несмотря на относительную близость к пострадавшему населенному пункту город не пострадал, однако вражеские обстрелы фиксировались по линии соприкосновения.

Напомним, что неспокойно ночью было и в Сумской области. Вражеские войска вели обстрелы украинской границы с территории рф сразу в нескольких направлениях.

Также "Телеграф" писал о ситуации на юге страны. К слову, в Черном море снова активизировались корабли противника.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Днепропетровская область #Кривой Рог #Последствия #Обстрелы