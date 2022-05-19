Оккупанты мощно обстреляли село под Кривым Рогом (фото последствий)

Людей не зацепило только чудом

Ночь на 19 мая была весьма неспокойной для жителей Днепропетровщины. Десятки разрушенных домов, а также "перебитые" электро- и газоснабжение — таким результатом обернулся артиллерийский обстрел Зеленодольской общины.

Подробности стали известны от главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

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Больше всего досталось селу Великая Костромка. Оккупанты открывали по нему огонь не менее пяти раз. Для атаки использовались артиллерийские установки "Ураган" и "Град".

Великая Костромка относится к Зеленодольской общине

Много снарядов еще с вечера прилетели в просто в поля рядом с населенным пунктом, однако уже глубокой ночью атаковать начали само село. "Прилеты" произошли по жилому сектору, некоторые из домов разрушены частично или полностью. Также в Великой Костромке отсутствует газ и электричество — линии снабжения были перебиты снарядами.

Дома просто разбиты от осколков снарядов

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

По словам руководителя Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, за почти три месяца полномасштабной войны с россией, Зеленодольскую и Широковскую общины области покинули около 14 тысяч жителей.

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На обстрел Великой Костромки отреагировал и мэр Кривого Рога Александр Вилкул. Несмотря на относительную близость к пострадавшему населенному пункту город не пострадал, однако вражеские обстрелы фиксировались по линии соприкосновения.

Напомним, что неспокойно ночью было и в Сумской области. Вражеские войска вели обстрелы украинской границы с территории рф сразу в нескольких направлениях.

Также "Телеграф" писал о ситуации на юге страны. К слову, в Черном море снова активизировались корабли противника.