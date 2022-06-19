"Будьте прокляты": число жертв ракетного удара под Днепром увеличилось

Одного из пострадавших гражданских пытались спасти, но не смогли

Вследствие ракетного удара, который вечером 18 июня россияне нанесли по нефтебазе в Днепропетровской области, погибло два человека, — пожарный Ярослав Мирошник и гражданский.

Об этом утром 19 июня проинформировал руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Отметим, что после ракетного удара пострадали 11 мирных жителей, один из которых был в тяжелом состоянии. Врачи сделали все возможное, но на следующее утро он скончался в больнице.

Еще шесть мирных жителей находятся в состоянии средней тяжести.

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Также утром во время ликвидации пожара произошел новый взрыв резервуара с топливом, из-за чего на месте погиб один из спасателей, а еще двое были госпитализированы с ожогами.

Как проинформировали в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, погибший пожарный, — это младший сержант службы гражданской защиты Ярослав Мирошник.

Мужчина с лета 2021 года работал водителем 31-й пожарно-спасательной части.

Погибший пожарный Ярослав Мирошник

"Будьте прокляты все, кто посылает на нас ракеты. Отомстим за каждого погибшего…", — прокомментировал печальные новости Резниченко.

Напомним, что вечером 18 июня россияне ударили сразу тремя ракетами по нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области, вследствие чего начался большой пожар.

Как сообщал "Телеграф", утром 19 июня оккупанты также пустили ракету по Киевской области.