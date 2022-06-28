Под завалами люди: ракетный удар по Днепру разрушил СТО, предприятие и повредил железную дорогу

Три из шести выпущенных по Днепру ракет удалось перехватить силам ПВО

Ракетный удар российских оккупантов по Днепру, произошедший около 17:00 28 июня, не обошелся без серьезных разрушений и пострадавших. На месте вражеских прилетов работают спасатели, которые ищут под завалами людей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко в собственном Telegram-канале.

По его данным, россияне выпустили по Днепропетровщине шесть ракет, из которых три удалось сбить противовоздушной обороне Украины, а три других, к сожалению, долетели до целей.

Обломки сбитых ракет могли разлететься над Днепром и Синельниковским районом. А вот те, которые не удалось сбить, попали в железнодорожную инфраструктуру и промышленное предприятие.

"Горит сервисная компания. На месте ударов работают спасатели. Ищут под завалами людей. В Синельниковском районе масштабы разрушений выясняются", — сообщил глава Днепропетровской ОВА.

Тем временем мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что еще одна ракета попала в СТО под названием "Автодизель", которое достаточно известно среди днепрян. Он добавил, что никакого намека на военных, оружие или технику, в теперь уже разрушенном помещении не было.

Напомним, что 27 июня российская крылатая ракета разрушила торговый центр в Кременчуге. Президент Украины Владимир Зеленский сразу после ракетного удара заявил, что событие является величайшим терактом в истории Европы. Из-за этой трагедии Совбез ООН заявил о намерении провести внеочередное заседание.

Как сообщал "Телеграф" ранее, по состоянию на 28 июня самые ожесточенные бои ведутся вблизи Лисичанска. Вражеская армия подбирается к городу и пытается заблокировать его, вытеснив с позиции украинских военных.