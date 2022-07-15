Ракетный удар по Днепру: власти сообщили количество погибших и пострадавших

После обстрела Днепра, к сожалению, есть жертвы

Вечером 15 июля Днепр подвергся массированному ракетному удару со стороны российских оккупационных войск, хотя официальной информации пока мало, но в сети уже появилась информация о том, что без жертв обойтись не удалось.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, в настоящее время известно о по меньшей мере 3 погибших и 15 пострадавших.

"Ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним", — написал он.

Так, в сети появилась информация о гибели водителя одной из городских маршрутных автобусов. По словам представителя департамента транспорта горсовета Ивана Васючкова, мужчина как раз завершил свою смену и направлялся в автобусный парк.

"Человек уже закончил рабочий день и направлялся в парк, чтобы завтра в 5 утра снова выйти на работу. Не доехал", — сообщил он.

Кроме того сообщалось, что на месте прилетов сгорели по меньшей мере три автомобиля, в одном из них нашли мужской труп.

Тем временем городской глава Борис Филатов в своем телеграм-канале написал, что в районах Рабочей и ЮМЗ может временно отсутствовать водоснабжение и другие коммуникации. Работы по устранению аварий уже ведутся.

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Как сообщалось ранее, накануне, 14 июля, россия нанесла удар крылатой ракетой по центру Винницы.

В результате вражеского обстрела количество жертв перевалило за два десятка, среди которых трое маленьких детей. Около полсотни человек получили ранения разной степени тяжести.